Como Poder Judicial “no entramos en el juego político”, dice magistrado Díaz sobre caso de funcionarios del TJE

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz garantizó que se respetará el debido proceso en cada uno de los casos que se conocen en ese poder del Estado.

“Estos casos se tratarán con el mayor profesionalismo posible, respetando el debido proceso, actuando con transparencia y con base en lo que la ley establece”, señaló.

El magistrado de la Sala Penal certificó que no entran en el juego político partidario como se denuncia en la víspera de los comicios electorales. “Cualquier situación que sea conocida por la Corte Suprema tendrá que ser conocida en el marco de la ley, sin tratar de menoscabar la independencia que como jueces tenemos”, apuntó.

Explicó que en el Poder Judicial existe un orden de precedencia para la asignación de casos que van llegando a la CSJ.

“No hay problemas sobre las situaciones resueltas a nivel de pleno, y por lo tanto no debería haber ninguna preocupación por parte de la ciudadanía”, manifestó el alto juez.

El magistrado Díaz dijo desconocer si ya se asignó el caso de la acusación por presunto prevaricato judicial contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Señaló que una vez que sea asignado el expediente de los magistrados del TJE, se procede a nombrar los demás órganos correspondientes como ser la Corte de Apelaciones que conocerán las etapas del proceso. JS