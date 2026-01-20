spot_img
Frase del día

“Como Partido Nacional vamos a ser portadores de paz, orden y desarrollo. Muy contrario al caos que nos han traído al país, pero eso sí, los preferimos en las calles, que en casa de gobierno”.

Por: Proceso Digital

Cossette López • Consejera del CNE

