Frase del día

"Como Partido Nacional vamos a ser portadores de paz, orden y desarrollo. Muy contrario al caos que nos han traído al país, pero eso sí, los preferimos en las calles, que en casa de gobierno".

Por: Proceso Digital
20 de enero de 2026

Cossette López • Consejera del CNE