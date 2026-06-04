Cómo París creó la caverna de Platón que el viento dañó

París- Una exposición de dibujos y diseños de La Caverna del Pont Neuf, una instalación del artista parisino JR dañada por el viento a pocos días de su apertura en el famoso puente parisino y cuya mayor influencia es la caverna de Platón, se inaugura este viernes en la galería Perrotin de la capital francesa.

La exhibición ofrece múltiples visuales imaginadas de La Caverna del Pont Neuf, un cubrimiento artístico del puente más antiguo de París que homenajea al dúo creativo Christo y Jeanne-Claude -que «empaquetaron» el mismo puente con lonas blancas en 1985-, el cual vio cancelada su inauguración para este sábado tras haber sufrido importantes daños.

En un comunicado emitido este jueves, los encargados de la instalación atribuyeron el incidente a «condiciones meteorológicas excepcionales» y dijeron haber iniciado «un proceso de restauración que continuará durante, al menos, los próximos días y la semana siguiente».

La exhibición sobre el proceso creativo, titulada ‘Les Esquisses de la Caverne’ (Los bocetos de la caverna), permanecerá abierta al público hasta el 25 de junio, fecha que debía coincidir con los últimos días en los que la monumental obra -de 120 metros de largo, 20 de ancho y 18 de alto- habría sido visible.

En la exposición se recogen una veintena de imágenes conceptuales de la obra vista desde diferentes puntos de vista, con un ‘collage’ del puente y los edificios limítrofes pegados sobre láminas de zinc que formaron parte de tejados parisinos.

Además, esta incluye tres paneles con bosquejos de rocas negras y adhesivos azules, dispuestas en forma de plano, como si hubieran servido para la edificación del puente pese a ser ficticias: una invitación a reflexionar sobre la creación y nuestro entorno.

En declaraciones a EFE, la directora y experta en arte contemporáneo de la Galería Perrotin, Cécile Attal, explicó que este esfuerzo intelectual fue el motor creativo del artista, que remontó hasta la filosofía de la antigua Grecia.

«La caverna de Platón es la referencia directa, con esa idea filosófica de saber si lo que uno ve es la realidad o una simple proyección. Hay también una dimensión de oscuridad y de luz, en un periodo, hoy, en el que el mundo está sacudido por muchas crisis», afirmó.

En este mito, que el filósofo griego planteó hace más de dos milenios, la sociedad no experimenta la realidad directamente, sino que la percibe como una sombra proyectada en el interior de una caverna.

«El artista dirá que todo el mundo se hará suyo el proyecto y que cada uno ve en él lo que quiere ver, pero realmente él tiene esa idea de cuestionar y, en cualquier caso, de animar a la gente a plantearse preguntas. Así que se trata de un diálogo», opinó.

Preguntada por el incidente que atañe a la obra, que la galería calificó «de una indiscutible originalidad y destinada a convertirse en algo legendario», Attal apuntó que no abrirá el sábado como estaba previsto, pero «seguramente sí en unos días».

«Creo que eso también forma parte de la historia de estos proyectos que van evolucionando y que nos permiten decirnos que nada es inamovible y que podemos recuperarnos para que todos podamos celebrarlo en el puente muy pronto», apuntó. EFE