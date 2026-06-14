¿Cómo obtener provecho del fenómeno del niño?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Hasta éste momento el fenómeno del niño nos tiene de rodillas por los efectos que ha generado en el clima: global, regional y local, por los efectos ambientales que estamos sintiendo, entre los que podemos mencionar: aumento de la temperatura, bajo nivel de las aguas en el sistema hídrico natural (ríos, quebradas y lagunas), estrés hídrico en las: plantas, cultivos agrícolas y árboles, aumento de plagas entre otros.

Sin embargo, los impactos ambientales se observarán y determinarán después, ¿Pero cuáles podrían ser?: alto costo de los productos agrícolas, alto costo del valor del agua, crisis en la generación de energía en base a los caudales en las represas generadoras y en consecuencia una alza en el valor de los kilovatios /hora (KWh), el cierre de empresas por los altos costos de operación, más hogares descendiendo a niveles de pobreza y extrema pobreza, etc.

Ante este panorama desmotivador, no todo tiene que verse como un escenario negativo, al contrario, debemos aprovechar el tiempo que nos está regalando la naturaleza para ordenar la casa común y construir los proyectos que podrían mitigar los impactos negativos de cara al futuro inmediato, es decir, corregir todos los impactos negativos con acciones concretas y desarrollo de obras para corregir y mejorar.

Claro está que el gobierno debe de conformar un equipo técnico de nacionales que propongan las soluciones a realizar en el menor tiempo posible (dos semanas) y proponer la estrategia o plan de mitigación o remediación ambiental que supere los efectos e impactos desarrollados por este fenómeno natural. Claro está que deben ser alternativas técnicas y acciones viables que nos lleven al ordenamiento del territorio y al buen uso de los recursos naturales, aquí estamos hablando de acciones que deben de realizarse urgentemente.

Con la intención de aportar un grano de arena en las posibles soluciones, trataré de aportar mis recomendaciones en varios sectores: en el tema de cómo evitar los incendios forestales, hay que activar de nuevo el sistema social forestal, implementando un Plan de Manejo de Biomasa Forestal, es decir, eliminar cualquier posibilidad de generación de un incendio forestal, y con ello ponemos fin a la agonía de todos los años (52 años); ¿cuál será el efecto de esto?, pues varios: no se queman los bosques, la vida silvestre se protege, el ciclo del agua no se altera, las fuentes naturales no se destruyen, generación de empleos verdes, los acuíferos se recargan…etc.

En el sector agropecuario, ¿cuales serían las acciones?, pues, varias y entre las siguientes: incorporar biodigestores en las fincas de animales de corral y cambiar de ganadería extensiva a intensiva, plantando árboles en los caminos y veredas de tránsito animal, dotar de sistemas aislados de generación de energía para que logren almacenar y transformar los alimentos; suministrar energía no comercial, desarrollar proyectos de captura de agua de invierno, llamados cosechas de agua, pequeñas represas, construir acueductos y derivar agua de los ríos y quebradas cuando llegue la niña.

Que beneficios nos dará las acciones anteriores, primero, retener agua para el verano próximo, modernizar la agricultura con nuevas tecnologías (invernaderos, sistema de agua por goteo, energía gratuita), la energía se puede generar localmente con paneles solares en tierra y en los espejos de agua de las reservas de agua construidas, sistemas eólicos o mixtos, es decir, asegurar que habrá producción de alimentos, reducir la emisiones de gases de efecto de invernadero y mejorar las condiciones climáticas regionales.

La clase económica y política debe de entender que la crisis está a la vuelta de la esquina, al no haber provisión de agua en el sistema hídrico natural, deben de entender que sin bosque no hay agua disponible en ninguna forma, según un análisis de la organización para una sociedad más justa (ASJ) en un periodo de 11 años se destruyeron más de 900 mil hectáreas de bosque (10 hectáreas por hora) y en el reciente verano pasado se quemaron cerca de 75 mil hectáreas de bosque, esto significa eliminar la posibilidad de retención de agua.

En fin, tenemos que hacer un cambio tecnológico rapidamente (meses) porque si no lo hacemos, el otro año, el proceso de destrucción de los bosques continuará, la pérdida de suelo fértil, menos agua en ríos, quebradas y acuíferos, es decir, problemas al cuadrado, y en consecuencia más presión social. La provisión de la canasta básica irá a la alza porque climáticamente encuentran las peores condiciones para producir alimentos, la sequía del 2026 será peor que este verano, y muy probablemente tendríamos otra época de incendios forestales en el mes de julio y septiembre.

La administración actual, tiene la gran oportunidad de cambiar este escenario, pero hay que: oír, razonar, planificar y desarrollar, la nación no se implementará sólo con acuerdos políticos hay que ir al campo y trabajar, hay soluciones a: corto, mediano y largo plazo; Honduras con el potencial hídrico y forestal podría ser el productor de alimentos para centroamerica y gran parte de latinoamerica, pero todos tenemos que educarnos en el tema ambiental, de lo contrario estamos condenando a las generaciones de hondureños que no han nacido a vivir en extrema pobreza, podemos cambiar ese rumbo rápidamente si ponemos orden en el sector forestal y agrícola.

“Los hondureños merecemos vivir en mejores condiciones, tenemos 31 valles con una área aproximada de 14,000 KM2 más de 9,900 KM 2 que el Estado de Israel, una situación que es difícil de entender… ¡El nivel de vida es abismal!