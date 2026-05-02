¿Cómo llevar el pan a la mesa?, la disyuntiva diaria de los hondureños

Tegucigalpa – Darwin Ponce, presidente Fundación de Protección al Consumidor Artículo 19, expuso hoy que ante los incrementos en productos y servicios y “pírrico” ajuste al salario mínimo los hondureños se debaten a entre la disyuntiva de ¿Cómo llevar el pan a la mesa?

Cada vez se vuelve más difícil en un país donde la inflación es galopante, agregó.

Cabe señalar que un nuevo incremento en los precios de productos de la canasta básica se registró el viernes en la Feria del Agricultor, donde vendedores reportan alzas significativas en verduras, legumbres y abarrotes, impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

Adicionalmente el constante aumento al precio de los combustibles, a la tarifa de energía eléctrica y otros servicios golpean directamente las economías familiares.

En contraste un ajuste entre 6 y 7 % al salario mínimo, que de acuerdo al sector obrero no corresponde a la realidad del país, no permite a los hondureños poder llevar el pan a su hogar, razonó el defensor de los consumidores.

Comerciantes reportaron que el azúcar ha subido considerablemente: el fardo de 40 libras pasó de 474 a 524 lempiras, mientras que el de 20 libras aumentó de 238 a 274 lempiras.

Asimismo, se registran alzas en otros productos básicos como el aceite, que subió aproximadamente 3 lempiras por libra en su presentación a granel, además de un incremento de hasta 100 lempiras en el bidón de 32 libras.

La harina de maíz Maseca también aumentó de 285 a 312 lempiras por fardo, mientras que el quintal de arroz subió 30 lempiras, pasando de 1,010 a 1,040 lempiras.

Honduras cuenta con la canasta básica más cara de toda América ya que el hondureño con su salario mínimo no puede adquirirla, dijo Ponce.

Señaló que actualmente una canasta básica supera los 16 mil lempiras. (RO)