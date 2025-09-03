Como “jaque mate” calificó la Fundación 15 de Septiembre nombramiento de nueva vicecanciller

Tegucigalpa – Como un “jaque mate” para los migrantes calificó hoy el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, el nombramiento de la nueva vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera.

Flores dijo que este es un nuevo caso de nepotismo y significa un jaque mate para los migrantes ya que actualmente existe “la retención” de Documentos de Identificación Nacional (DNI) para la comunidad hondureña en Estados Unidos.

Rivera es esposa de Óscar Rivera, actual Comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Dicho vínculo le permite acceso y manipulación del voto en el extranjero a través de la identificación de los migrantes, razonó Flores.

Recordó que actualmente existe una denuncia formal por la retención de 250 mil DNI por parte de la Cancillería hondureña.

Resumió que con este nombramiento está en riesgo el voto en el extranjero.

Es lamentable esta situación porque nos aniquilan el derecho a votar en el extranjero.

En la misma línea se pronunció la diputada Maribel Espinoza, quien calificó de un acto de nepotismo el nombramiento.

De su parte, la diputada opositora, María Antonieta Mejía, acotó que existe un conflicto de interés por el vínculo personal que existe en el RNP.

Actualmente no se da paradero de 250 mil DNI y hay que resolver ese problema, dijo la parlamentaria que adelantó que ahora se podrá interpelar a funcionarios “en combo” a causa de los vínculos familiares. PD