¿Como generar desarrollo sostenible y crecimiento económico?

Ing. René Alfredo Soto Rivera

Finalizando el gobierno del partido “Libre” hay que darle vuelta a la página y levantar la nación hacia el desarrollo, serán las organizaciones fiscalizadoras las que darán fe de la correcta ejecución y manejo de los fondos asignados a cada una de las instituciones gubernamentales en las actividades que ellos dicen que han realizado…

Hay que poner en marcha un Plan de Desarrollo en materia de conservación y manejo de los recursos naturales de la nación, en realidad no se sabe si todo lo que dicen que hicieron es verdad, hasta que no se realice una auditoría en el manejo de los recursos naturales, lo cual demandará tiempo valioso a efecto de saber la verdad de esta supuesta ejecución y determinar acciones legales si corresponde hacerlo.

Sin embargo, mientras se realiza esa investigación es urgente implementar un plan de manejo de la biomasa forestal a efecto de evitar que se quemen los bosques de coníferas, ya que a pocos meses tendremos nuevamente la época de verano, y con esta actividad propuesta podríamos generar en los primeros 6 meses del 2026, 10 mil empleos directos en el área forestal empleando al género femenino en las labores de recolección de la biomasa forestal (hojas secas de pino, bellotas, ramas) y en donde tendríamos resultados extraordinarios en materia de conservación del ambiente.

El principal resultado de la actividad en referencia es la activación de una micro economía en el interior del país debido al pago establecido por el ministerio del trabajo en la actividad silvícola, el cual es 9,053.43 L. y si esta cantidad la multiplicamos por 10 mil empleos tendríamos una inversión de 90, 534.300 L al mes, totalizando en un periodo de 6 meses la cantidad de 543, 205, 800 L. lo cual representa una gran inversión nunca hecha en apoyo a las mujeres que residen en el interior del país, “inversión y no un gasto nunca antes realizado en la vida democrática de la nación”.

“Esto sería el inicio de un cambio de dirección en el sector forestal de la nación” ya que al invertir en la mujer es invertir en una forma directa en: educación, vivienda, alimentación, salud, agricultura, desarrollo comunitario, entre otros indicadores de desarrollo social (IDS). Sin embargo, los impactos ambientales logrados son los resultados esperados por todos los hondureños en décadas, es decir, que al trabajar con la mujer en esta actividad tendríamos la respuesta al problema de los incendios forestales, ya que la labor a realizar es preventiva y no reactiva como sucede hoy día. En consecuencia, no tendríamos incendios forestales.

La estrategia es organizar varios grupos conformado por 10 personas cada uno y que podrían manejar una o dos hectáreas por día, supongamos que manejan una tonelada por hectárea al día, significa que los 1,000 grupos organizados tendrían una recolección en un solo día de 1,000 toneladas de biomasa, pero si lo multiplicamos por 5 días a la semana, tendríamos una producción de 5, 000 toneladas en una sola semana, lo que significa que al mes tendríamos una cosecha de 20,000 toneladas, pero como la campaña es de 6 meses estaríamos hablando de 120,000 toneladas mínima en toda la campaña.

Hay que mencionar que si los grupos recolectan más de una tonelada al día esta cantidad aumenta exponencialmente, es decir, 240,000, 360,000 y así sucesivamente un buen resultado nunca antes logrado por ninguna administración forestal, sin embargo, hay que resaltar otro logro, y es en la conservación de la biodiversidad y la captura del agua, al evitar la alteración del efecto esponja del bosque y el secuestro del dióxido de carbono (CO 2 ) en beneficio de todos los hondureños y la comunidad internacional.

Siempre he creído que el primer producto tangible que ofrece la naturaleza del bosque pinar son las hojas del pino (acículas), hay sitios altamente productivos y otros no tanto, de manera que al momento de obtener las toneladas por hectárea tendremos dos caminos a seguir, el primero es apilar las hojas del pino y convertidas en pacas de 25-30 libras, es decir en otro producto, mediante la transformación de la materia prima en un sub producto denominado Pellets, que según la presión implementada pudiera contener más de 5,000 Kilos calorías (Kcal) produciendo una unidad energética capaz de encender y mantener el calor en un eco fogón, una caldera…etc.

En otras palabras, en las hectáreas a manejar la biomasa forestal podremos tener una cantidad importante de hojas de pino (convertidas en pacas para su almacenamiento y traslado) para procesarlas y obtener un sub producto energético que podría utilizarse para generar energía renovable, la inversión realizada (cerca de 600 millones de lempiras) en la implementación del plan de manejo de la biomasa forestal, cantidad que el estado lo recupera mediante la reducción en la compra de derivados del petróleo usados en el desarrollo de las plantas térmicas.

Estos grupos también pueden dar un paso más y es convirtiéndolos en pequeñas micro empresas recolectoras de biomasa y asegurándoles un mercado por medio de la compra de la biomasa transformada en pellets, para el uso energético a pequeña escala y para la generación de energía eléctrica.

El otro camino a desarrollar está propiamente relacionado a implementar actividades de mitigación en el mismo bosque como, por ejemplo: eliminando malezas indeseables, control de taludes, protección de microcuencas, formación de suelo…etc. es decir un plan de inversión y restauración del sitio forestal propiamente.

Estoy seguro que Honduras puede retomar el liderazgo en manejo forestal a nivel centro americano y del caribe por esta nueva implementación en manejo forestal, el resultado es muy simple, el bosque no se quema y empieza a recuperarse los bosques porque no hay incendio que degrade los suelos forestales y permite que la regeneración natural regrese y crezca sin la amenaza de los incendios propiamente.

Paralelo al desarrollo de esta actividad hay que analizar el impacto en estas áreas en materia de conservación y captura del dióxido de carbono (CO 2 ), hay que hacer los análisis respectivos y publicarlos, se pueden realizar mediante otra técnica que explicaré en otro artículo más adelante,

A estas alturas de la lectura del artículo, muchos lectores se preguntarán porque no se ha realizado esta actividad antes en el país, la respuesta es muy sencilla, primero hay que seguir estudiando y luego hay que realizar investigaciones en el campo para experimentar y observar el desarrollo de las diferentes aplicaciones realizadas, nuestra escuela solo enseña el cómo cortar los árboles y como recuperarlos mediante tratamientos silvícolas dejando árboles semilleros por hectárea y/o mediante plantaciones directas.

Como dice el refrán, no hay que pedirle peras al olmo porque como todos sabrán no es posible, en fin, dentro de los impactos a lograr tendríamos los siguientes: los suelos no se destruyen y en consecuencia la micro y macro fauna tampoco, esto significa que el proceso de transformación de la materia orgánica residual continua su acción transformadora, esta acción es de vital importancia para el fortalecimiento y enriquecimiento del bosque en crecimiento.

Otros impactos importantes son: se mantiene la “la integridad del bosque” es decir, todos los ciclos continúan funcionando, así como las relaciones con su entorno, esto significa en palabras más simples que continua la: generación de oxígeno, la conectividad biológica, el sotobosque funcionando (la vegetación bajo el dosel forestal), la producción de alimento para la vida silvestre, la captura de agua en forma horizontal y vertical, la retención del agua, …etc.

La industrialización de la biomasa forestal no puede realizarse sin la participación de la población en el interior del país, esto se llama “sistema social forestal”, tema abandonado por muchas administraciones debido al enfoque exclusivamente en la explotación del bosque para aserrío, lo cual ha generado mucha riqueza para el sector industrial y muy pocos beneficios al sector social representado por las poblaciones asentadas en las áreas forestales.

En Honduras no ha habido manejo y desarrollo forestal, por esa razón tenemos muchos sitios de vocación forestal que han cambiado a otras actividades productivas de corto plazo, como la ganadería y la agricultura migratoria, “estoy seguro que la nación puede cambiar sus indicadores socio económicos si de verdad empezamos a darle oportunidades a nuestra población asentada en las áreas forestales, ya que después de proteger estas áreas hay que manejarlas con otros métodos silvícolas”.

Ya para finalizar este artículo, debo de decir, que, si protegemos nuestro bosque contra los incendios forestales en la época de verano, (situación que ira en incremento por el efecto del cambio climático), lo que tendremos es una recuperación de los bosques en general en donde estos mejorarán la producción del agua en el sistema hidrológico natural beneficiando al sector agrícola en los valles y asegurando el agua a las comunidades.

De tal manera que la participación de la mujer es fundamental en el sector forestal, además del desarrollo económico que impulsarán y serán la garantía de la permanencia de los nuevos bosques del mañana, adicionalmente, se debe de poner atención a la academia, hay que innovarla incluyendo el tema ambiental como ciencia, solo así veremos la correcta ejecución de los aprovechamientos forestales en el país a mediano y largo plazo.

Tenemos que hacer cambios de 180 grados en la administración forestal del estado, no podemos seguir con funcionarios con una visión corta de lo que es el bosque, está claro que si desarrollamos a nuestra gente tendremos bosque y llegaremos a otros niveles de desarrollo en el área centroamericana; hay que vivir de los intereses que nos da el bosque y no del capital, es decir: de la biomasa, el oxígeno, el secuestro del dióxido de carbono, el agua, la conectividad biológica…etc.

Finalmente, la biomasa transformada la podremos hasta exportar a los países del mundo en donde necesitan una fuente de calor o podremos sustituir la leña por este nuevo combustible natural y en último caso generar energía eléctrica por medio de la quema en las calderas de las industrias generadoras y en otros procesos que necesiten calor.

“Es algo parecido al sacrificio de un hato ganadero productor de leche, llevándolo al rastro sin haber aprovechado la leche” lo mismo pasa con el bosque de coníferas y latifoliado, no aprovechamos los beneficios representados en sus propiedades: alimentarias, medicinales, turísticas…etc.

Podemos generar ese anhelado desarrollo sostenible planteado, pero tenemos que tener humildad para escuchar y entender otros planteamientos técnicos, si no lo hacemos queda constancia de que, si hay otro camino para buscar el desarrollo sostenible, allí está a la vuelta de la esquina en todos lados, caminamos sobre el oro y las oportunidades, solo tenemos que bajar la cabeza y lo veremos…

A las próximas COP de cambio climático podríamos asistir a presentar este proyecto y obtener el respaldo financiero para mejorar los procesos e incluir otros temas que están allí esperando la oportunidad, nuestro país es rico en materia forestal, por décadas llevamos extrayendo los recursos sin un manejo integral y poco participativo, la gente en las comunidades solo ven salir los camiones cargados con la madera en rollo, observando cómo se fugan las oportunidades de participación.

Debemos cambiar pronto esta relación, de lo contrario poco a poco las comunidades se pararán en treinta como se dice popularmente y es allí es donde la mula bota a Genaro, se termina toda actividad posible de realizar por la poca visión de las autoridades de gobierno, ¿será que podemos cambiar esta relación?, el tiempo nos dará las respuestas. Hay que evaluar también las áreas forestales para declarar vedas regionales y /o locales, para ello hay que analizar las cuencas en relación a su cobertura forestal y tomar las medidas respectivas.

Para terminar, debo exponer el caso de un país forestal como Finlandia en donde los bosques crecen lentamente por estar en latitudes templadas y en consecuencia los rayos solares entran tangencialmente generando un crecimiento lento de los bosques, sin embargo, esta nación generó su desarrollo en base al manejo forestal, en donde los árboles se extraen a los 70 y 80 años.

Y en Honduras, podemos intervenir los bosques cada 5 años y en la medida que son intervenidos crecen más en diámetro y altura, que bendición verdad…hay que despertar de esta pesadilla, podemos salir de las condiciones de pobreza si cambiamos nuestra política forestal pensando en el bien común de los hondureños, ¡serán sueños, pero es la verdad!

La solución está en la implementación del sistema social forestal, la investigación y la educación ambiental del sector profesional, eso nos dará: bienestar social, riqueza y manejo forestal sostenible.

Finalmente, resulta grosero y ofensivo como la actual administración se reparte con la cuchara grande 1 000,000 un mil millones fácilmente en prestaciones sociales de sus ministros que muy poco hicieron en la administración pública, y haciendo una comparación con esos recursos pudiéramos generar 20 mil empleos en el sector forestal, con la garantía de que nuestros bosques no se quemarían y estaremos dando una respuesta a propios y extraños que en Honduras no todos somos mediocres, hay gente con talento y que piensa en el bien común y en proteger el ambiente.