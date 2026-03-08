¿Cómo enfrentar la crisis energética nacional y resolver este tema definitivamente?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

La crisis energética debemos verla como un espejo de lo que hemos venido realizando durante muchas administraciones pasadas, pero en aras de no profundizar en este tema y buscar soluciones a esta crisis que ya está a la vuelta de la esquina, plantearé varias opciones que debemos realizar en el: corto, mediano y largo plazo mediante la conformación de un equipo de alto nivel que le dé celeridad a las siguientes alternativas.

A nivel gubernamental hay que reducir al máximo el consumo de energía, evitando el uso excesivo de aparatos eléctricos como: :microondas, ventiladores, aires acondicionados, fotocopiadoras, con la idea principal de eficientar el uso de estos aparatos eléctricos mediante una programación acorde a las necesidades, mientras tanto se realiza una auditoría energética que nos indique realmente cual es la demanda energética por cada institución, a efecto de resolver esta demanda energética mediante la instalación local de sistemas alternos como paneles solares y /o eólicos que suministre la energía requerida.

Hay que buscar la generación de energía eléctrica renovable a nivel de cada institución pública e instalar los sistemas bidireccionales a efecto de inyectar el excedente de energía a la red principal, con este excedente se puede utilizar en las instituciones que no pueden dejar de funcionar por falta de energía como los hospitales públicos y privados, los centros especiales de atención a adultos mayores y niños. adicionalmente a los centros de almacenamientos de medicinas y alimentos.

Honduras tiene diferentes potencialidades energéticas a nivel de energía renovable, siendo la generación hídrica la de mayor y mejor distribución (15 cuencas hidrográficas, 133 subcuencas y 6,845 microcuencas), es decir, si en realidad nos interesa desarrollar el país aquí deberíamos estar enfocados, desarrollando cada cuenca hidrográfica. ¡Hemos sido miopes o se ha improvisado terriblemente.!

Los planes de ahorro energético deben ser a nivel de todos, es decir, debemos saber cuánta energía consumimos en: las residencias, las fábricas hasta donde sea posible, con la misión de lograr identificar el consumo energético a efecto de establecer las acciones necesarias para lograr generar su propia energía a mediano plazo, la crisis de energía a nivel global solo inicia y para evitar caer en la inoperatividad hay que construir un sistema de generación en donde todos generen y puedan enviar a la red de transmisión y luego distribuirla.

También, Hay que buscar nuevas opciones de apoyo energético a los generadores de energía eléctrica con biomasa forestal, (hay que utilizar la biomasa que generan los bosques de coníferas convirtiéndolo en Pellets y/o Briquetas), adicionalmente, hay que plantar algunas especies de gramíneas en los perímetros de todos los monocultivos para tener dos efectos ambientales importantes, uno es retener el exceso de fertilizantes en cada una de estas plantaciones y la misma biomasa que puede ser cosechada periódicamente, con estas acciones estaríamos ayudando a disminuir el impacto ambiental en los ríos y playas evitando la eutrofización de las aguas y protegiendo los ecosistemas marinos, así como produciendo un combustible renovable.

Llegó la hora de generar energía eléctrica con los desechos domésticos (basura) como lo hacen los países del primer mundo, hay que buscar la asistencia técnica para poder construir estas plantas en diferentes lugares cerca de las principales ciudades como : San Pedro Sula, La ceiba, la Capital de la República, la ciudad de comayagua entre otras como las Islas de la Bahía.

En las ciudades costeras hay que aprovechar los cuerpos de agua, se pueden instalar paneles fotovoltaicos flotantes para la generación de energía, igualmente se puede hacer lo mismo en los espejos de agua de los embalses. Adicionalmente, hay que cambiar todas las lámparas de energía eléctrica que están en los postes por lámparas con celdas fotovoltaicas, es decir, evitar un consumo de energía que puede ser de plantas térmicas.

Hay que desarrollar los sistemas de generación aislados, que cada cuenca genere sus potencialidades energéticas, (debemos construir nuestra soberanía energética) con esta medida evitamos las pérdidas técnicas y no técnicas por transmisión la cual se estima en un 34% o más, todas deberían tener : generación, transmisión y distribución, pero hay que ir al ordenamiento de territorio, caso contrario tendremos esta situación de crisis, la cual amenaza con empeorar por la falta de planificación.

En lo que se refiere al alto consumo de combustible, es urgente implementar los sistemas de transporte colectivos de bajo costo como el metro o buses biarticulados con capacidad de transportar entre 200 a 300 pasajeros entre otras opciones. Sin embargo, hay que dejar claro que necesitamos una política energética que resuelva esta temática a: corto, mediano y largo plazo, no podemos seguir sosteniendo monopolios perjudicando a las mayorías.

No podemos seguir improvisando, hay que construir las bases que brinden energía limpia, segura, de bajo costo constante y accesible a todos los sectores. Es decir, energía para: los centros poblacionales, el sector agropecuario, turismo, industrial y asegurar la demanda anual, una tarea que no se puede postergar y en el peor de los casos regresaremos a la época cuando se utilizaban los candiles y el ocote. ¡Sin dudas un gran reto! Finalmente, la crisis en el medio oriente debe de llamarnos a la reflexión, busquemos la soberanía energética y esa la tenemos en nuestras cuencas hidrográficas, en la zona sur del con energía fotovoltaica, ¡escuchen y dejen que los técnicos hagan el trabajo!