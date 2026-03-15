¿Cómo controlar los incendios forestales en Honduras?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Los incendios forestales se pueden controlar y manejar en una forma beneficiosa al bosque pinar y la sociedad en general, si en efecto, se puede realizar aunque estamos acostumbrados a observar los grandes incendios que se generan producto de la mano criminal de nuestros compatriotas; éste tema de los incendios dentro de poco pasará a convertirse en la noticia del día, debido a que las condiciones climáticas que se están generando por los disturbios climáticos y por no haber planificado las actividades de prevención con tiempo.

La institucionalidad, no ha podido resolver este misterio natural, por varias razones, y entre algunas de ellas se destaca, el hecho que en nuestra academia son muy buenos para repetir lo que en otros países realizan, muchas veces con condiciones: sociales, climáticas, tecnológicas y económicas muy diferentes. Por lo anteriormente descrito nuestra escuela se adaptó a lo que en otros países con características similares realizan en este campo, a pesar de algunas diferencias.

En otras palabras, hemos sido muy receptores y muy poco investigadores, es así que después de realizar algunas prácticas en este campo forestal tuve la experiencia de poder proponer un nuevo método que elimina la posibilidad de que ocurra este fenómeno natural con el propósito de : generar empleo en el área forestal, disminuir el proceso de degradación ambiental de este ecosistema y sobre todo obtener un provecho financiero y ambiental de esta situación.

Los bosques no solo nos regalan los beneficios ambientales o ecosistémicos, además no ofrecen recursos tangibles como el poder aprovechar su: madera, semillas, resina etc. Sin embargo, el primer recurso tangible y aprovechable que nos ofrecen son sus hojas (fascículo), es decir las acículas, las cuales son eliminadas de las ramas en una forma natural como un mecanismo de defensa de la misma especie.

Los incendios forestales son mecanismos de defensa del mismo ecosistema para evitar que otras especies cubran esas áreas donde ésta especie se impone por medio del incendio forestal, en donde la especie ya ha desarrollado su mecanismos de defensa representado en la corteza del mismo árbol, la cual actúa como un escudo protector. Si, así funciona de esa manera, y logra además que solo sus semillas puedan desarrollarse porque no encuentran competencia alguna por nutrientes.

Dicho lo anterior, hasta aquí la situación pinta muy bien, sin embargo, debido al tema del calentamiento global, la temperatura ha aumentado y dinamizado el funcionamiento de los árboles, es decir, están trabajando más, consumiendo más agua del suelo, el proceso fotosintético está más dinámico y en consecuencia los laboratorios naturales (las hojas) se desprenden más rápido, esta situacion ha generado una acumulacion de hojas secas en el suelo forestal y ramas que se desprenden según sea la especie, creando condiciones muy favorables para que podamos observar incendios jamás vistos por la hondureñidad, generando una gran destrucción ambiental, en el caso que no controlemos los incendios.

Pero ante esta situación, siempre hay una solución y la lógica nos dice que tenemos que implementar un proceso técnico de recolección de las hojas y es justamente es lo que hay que hacer, implementar un Plan de Manejo de la biomasa forestal, mediante el desarrollo del Sistema Social Forestal Nacional, es decir, generar empleo masivo en las áreas forestales con la participación de la mujer, por una sencilla razón, son más eficientes y responsables en las labores silvícolas.

Como resultado obtendremos un producto importante que lo podemos convertir en un combustible para su uso en las calderas de las industrias y con esto logramos eliminar otros combustibles y/o mejorar los procesos de combustión en las empresas, las hojas las podemos convertir en Pellets o Briquetas con un alto poder calórico, y con este proceso resolvemos varios problemas, siendo ellos: la generación de empleo (10 personas / hectárea / dia) , se reduce el número de incendios de inmediato y sobre todo se mantiene la integridad del ecosistema.

Así de simple es la solución, sin embargo se necesita tomar las decisiones adecuadas para observar los cambios, de lo contrario seguiremos viendo los mismo escenarios, es decir, nuestros bosques quemados y contaminando la atmósfera con los efectos ya conocidos; mientras tanto, lo efectos serán: sequía, más calor, inundaciones en invierno, perdida de la biodiversidad, la belleza escénica y las quejas de siempre. ¡No hay agua!

¡Pero si hay una solución, lo que no hay es voluntad de cambiar y pensar en el bien común! debemos de creer en nuestros profesionales para que resuelvan y detengan este proceso que ya sabemos lo que genera, como lo hicieron los que se fueron, llevamos haciendo lo mismo más de 50 años, ¿no crees que debemos innovar?, podemos hacer la diferencia, solo tenemos que dar un voto de confianza ante esta situación y el no hacerlo nos puede salir muy caro.

Cada verano que pasa tenemos menos bosques y entre los efectos directos tenemos menos agua disponible, se pierde el efecto esponja que tienen los bosques y con esto se tiene menos agua en los rios y acuiferos, no es necesario observar cómo caemos en una calamidad ambiental y/o hambruna, éstos son malos consejeros y no sabemos cómo puede terminar, recuerden el dinero no se come ni se toma, no sabemos cuánto vale el agua hasta que ya no está disponible, ¡podemos evitarlo estamos aún a tiempo!