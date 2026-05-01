Como “confites” vendían municiones en quiosco de mercado sampedrano

San Pedro Sula – La Policía Nacional ejecutó en las últimas horas inspección en negocios tipo quiosco ubicado en el mercado Medina, de San Pedro Sula, donde se vendían municiones como confites.

– Durante la intervención, se contabilizaron más de 800 cartuchos de munición de diferentes calibres.

Durante la intervención, los agentes lograron el hallazgo de munición de distintos calibres, contabilizando un total de 600 cartuchos calibre 22, 99 cartuchos de escopeta, 10 cartuchos de fusil y 17 cartuchos de pistola calibre 9 milímetros, los cuales estaban siendo comercializados de manera clandestina.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el local donde se encontró el material no cuenta con un propietario plenamente identificado, por lo que se presume que era utilizado como punto de almacenamiento y distribución ilegal de municiones, sin los permisos correspondientes.

En ese sentido, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones han iniciado las diligencias investigativas para ubicar a los responsables de este ilícito, con el objetivo de deducir responsabilidades conforme a la normativa legal vigente.

Cabe destacar que el ente encargado de la importación y comercialización legal de armas y municiones en el país es La Armería, institución autorizada para regular este tipo de actividades conforme a la ley. JS