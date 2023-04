¿Cómo afectan a los contribuyentes las reformas tributarias de Guatemala y Honduras?

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Guatemala prepara una reforma tributaria que incluirá 10 reformas a leyes, pero las mismas buscan agilizar y facilitar por la vía digital el pago de tributos para los contribuyentes, rebajar el pago de sanciones por rectificaciones o pagos extemporáneos por requerimiento de información, así como incluir beneficios en el mecanismo de resolución de conflicto tributario (RCT) en los casos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos retenidos, entre otros.

En tanto, Honduras prepara una Ley de Justicia Tributaria que eliminaría 16 regímenes fiscales y quitaría beneficios a la agroindustria, de acuerdo a los empresarios. En contraste, el director del SAR, Marlon Ochoa, dijo que la reforma busca combatir “abusos legalizados”.

En Guatemala, la reforma fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), equivalente al Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras, a las cámaras empresariales y se encuentra en proceso de socialización.

El jefe de la SAT guatemalteca, Marco Livio Díaz, explicó a los empresarios que el proceso de conocimiento y socialización será largo antes que el proyecto sea enviado al Poder Legislativo para su aprobación e incluso les dijo que no hay certezas que fuese aprobado por la actual administración, ya que en el país vecino hay elecciones presidenciales este 2023.

La reforma tributaria guatemalteca busca aligerar la carga fiscal y administrativa a las empresas y al resto de contribuyentes, según lo informado.

“Se aclaran muchos temas, como la deducibilidad de las retenciones cuando la asume el contribuyente y, efectivamente, se necesitan algunas facultades para combatir el contrabando y la defraudación, para que todos compitan en forma leal, pero ninguna relacionada con pedir información bancaria o al extranjero”, señala un texto enviado por mensajería de WhatsApp a los dirigentes empresariales por Díaz, según reportó el diario Prensa Libre.

La Ley Tributaria impone impuestos a las herencias y a las fortunas.

Mientras en Honduras, el gobierno promueve una Ley de Justicia Tributaria que es resistida por el sector privado porque a su juicio alejará la inversión extranjera del país, pondría en peligro decenas de miles de puestos de trabajo, mucho capital residente podría irse al exterior y la producción agropecuaria se vería golpeada lo que incidirá en los precios futuros.

La pretendida reforma que impulsa el gobierno hondureño busca eliminar 16 regímenes fiscales y dejar operativos solo dos, uno que sería manejado por el SAR y otro por la Administración Aduanera, a la que solo tendrían beneficio los inversionistas extranjeros.

En Honduras, la reforma tributaria busca obtener información bancaria de las empresas y los empresarios, de acuerdo al proyecto de ley, sin que un juez lo autorice, como ocurre actualmente.

El SAR también busca tener acceso a información del exterior, para lo cual el proyecto de ley lo habilitaría para suscribir convenios con otras naciones.

La Ley Tributaria ha encontrado un fuerte rechazo en varios sectores productivos del país.

Guatemala solucionaría pagos en exceso

El proyecto de reforma tributaria guatemalteco permitiría acreditar los impuestos para solucionar la represa de pagos indebidos o en exceso.

En el caso de los pagos voluntarios del IVA, el equivalente al Impuesto Sobre Ventas de Honduras (ISV), pero con algunas variaciones, y los tributos retenidos extemporáneamente se buscará en Guatemala aplicar infracción por mora, actualmente aplican una multa del 50%.

Otra reforma beneficiosa para los contribuyentes que busca dar Guatemala sería permitir la devolución, compensar o acreditar de tributos a futuros, para lo cual se modificaría el proceso de devolver el pago de impuesto en exceso o indebidos.

Igualmente, la reforma guatemalteca busca que sea deducible el pago de intereses de préstamos de las empresas o personas obtenidos en el exterior, siempre que se acredite ante la SAT contrato o título de crédito.

Otros beneficios que tendrían los guatemaltecos con la reforma en el IVA es la simplificación de requisitos para devolver el crédito fiscal o solicitar el crédito no reportado, tras verificarse la realidad económica.

También buscan ampliar la tarifa de impuestos del Régimen del Pequeño Contribuyente de 150 mil quetzales a 395 mil 797 quetzales. Igualmente se crearía el Régimen Simplificado de Servicios Digitales.

El titular del SAR, Marlon Ochoa.

Director de SAR denuncia abusos

Del lado hondureño, el director de la SAR, Marlon Ochoa, escribió una serie de tuits denunciando lo que consideró “abusos legalizados entre 2009 y 2021”.

“Se aprobaron leyes dedicadas con nombre y apellido para ciertas empresas”, señaló el director de la SAR que enumera lo que consideró 10 casos donde según él se dieron casos de abusos en contra del cofre público.

Ochoa solo habló de casos de exoneraciones y otros beneficios fiscales en el periodo de los tres últimos gobiernos nacionalistas, pero obvio mencionar las otorgadas por otras administraciones pasadas.

En la serie de tuits el director de la SAR expone lo que considera abusos del poder político para beneficiar a ciertas empresas, pero aclara que la mayoría de las empresas cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que la gran parte son micros, pequeñas y medianas.

El experto en temas económicos y financieros, Luis Cosenza Jiménez.

Cortar el problema de raíz

En torno a la potencial ley tributaria que se pretende aprobar en Honduras, el experto en temas económicos y financieros del país y de la región, Luis Cosenza Jiménez, es del criterio que no hay duda que un grupo de diputados se coludieron con otro sector para otorgar beneficios extraordinarios. Eso no implica que haya habido un “abuso”, dijo y luego agregó, “lo que nos indica es que nuestros diputados no responden a nuestros intereses, sino que a los propios y ese es el problema que debiéramos resolver”.

A su juicio la justicia tributaria no llegará al país y el problema no se solucionará como el gobierno propone resolver, mediante la aprobación de una ley en el Congreso.

Luego, el reputado experto, Luis Cosenza se preguntó, – ¿qué impedirá que lo que ahora lamentamos ocurra nuevamente en el futuro? – y seguidamente se respondió: “solo contando con diputados que nos rindan cuentas a nosotros (circuitos electorales uninominales) y con un Congreso transparente (reforma del Reglamento Interno del Congreso) lograremos resolver el problema”

Más adelante reflexionó que “mientras tanto, si solo hacemos lo que ellos proponen (aprobar la Ley de Justicia Tributaria), lo único que lograremos será reforzar la tesis que cada gobierno destruye lo que hizo el anterior y que por tanto nuestro marco jurídico es inestable y cambiante, lo cual aleja la inversión de nuestro país”. (PD)