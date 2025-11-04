Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa interpone denuncia contra ministro de Serna

Tegucigalpa – El Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa interpuso este martes una denuncia en el Ministerio Público en contra del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina.

– El ministro Medina es coordinador de campaña de la presidenciable Rixi Moncada.

Los delitos que denuncian el Comité Municipal de Bienes de Tocoa es la supuesta comisión de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en omisiones y retardo indebido.

La abogada Rita Romero explicó que el motivo de la denuncia que ha habido omisiones y retardo en resolver siete oposiciones presentados en 2020 en contra del mismo número de componentes de un proyecto minero en Tocoa.

Comentó que este proyecto ha hecho destrozos ambientales, sociales y humanos que ha causado la muerte del ambientalista y regidor Juan López.

Señaló que el año pasado y el 2025, las autoridades del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) han dado cuenta de la oposición de las comunidades y canceló el junio de 2024 el proyecto en dos componentes.

La profesional del derecho indicó que la autoridad minera haya cancelado componentes del proyecto minero demuestran que habían daño en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. AG