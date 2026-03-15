Comité de reconstrucción continúa con restauración de la iglesia de Nueva Armenia

Tegucigalpa – El comité de reconstrucción de la Iglesia Católica de Nueva Armenia continuó este sábado sus actividades de restauración del templo en este municipio del departamento de Francisco Morazán.

En coordinación con los párrocos, el comité colocó una placa que identifica la ermita con su nombre, fecha de fundación y restauración para información de los vecinos del pueblo y personas que lo visitan.

También se han ubicado dos faroles al frente de la Iglesia que están en armonía con el diseño de toda la plaza central y ayudan a mejorar los destinos turísticos.

La actividad ha sido coordinada por los párrocos Fredy y Leonardo quienes han estado presentes en el municipio para supervisar la construcción.

La Iglesia está trabajando en nuevos proyectos de mejora y llegar a las aldeas con el mensaje de Dios. AG