spot_img
Política

Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes felicita a Asfura por triunfo electoral tras reñida elección

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos extendió este jueves su felicitación al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), realizó la declaratoria oficial de las elecciones del 30 de noviembre.

El mensaje fue difundido mediante la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en la red social X. “Honduras ha hablado y su mensaje es claro: Rechazar el socialismo y buscar un futuro de libertad y oportunidades”, cita el texto del comité presidido  por el congresista republicano Brian Mast.

El texto de felicitación indica que Asfura fue declarado presidente electo de Honduras, “luego de una elección reñida”, a la vez expresa que espera fortalecer las relaciones y la prosperidad en el hemisferio. VC

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024