Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes felicita a Asfura por triunfo electoral tras reñida elección

Tegucigalpa – El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos extendió este jueves su felicitación al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), realizó la declaratoria oficial de las elecciones del 30 de noviembre.

El mensaje fue difundido mediante la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en la red social X. “Honduras ha hablado y su mensaje es claro: Rechazar el socialismo y buscar un futuro de libertad y oportunidades”, cita el texto del comité presidido por el congresista republicano Brian Mast.

El texto de felicitación indica que Asfura fue declarado presidente electo de Honduras, “luego de una elección reñida”, a la vez expresa que espera fortalecer las relaciones y la prosperidad en el hemisferio. VC