Comité de Asuntos Exteriores de EEUU busca supervisar elecciones para prevenir el fraude de los Zelaya: Congresista Salazar

Tegucigalpa/Washington – El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano tramita la Ley de Protección de la Democracia Hondureña a fin de garantizar la “supervisión estadounidense de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras para prevenir el fraude de los Zelayas”, informó la representante republicana por Florida María Elvira Salazar.

En un posteo en la cuenta de X, la congresista Salazar indicó que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes tienen una serie de prioridades legislativas, donde el más alto es lo relacionado con las elecciones hondureñas.

Honduras celebrará el 30 de noviembre las elecciones generales para renovar sus autoridades políticas y donde los electores elegirán un nuevo presidente para el periodo 2026-2030, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes municipales con sus respectivos regidores.

La congresista Salazar mantiene una atención permanente en el caso de las elecciones hondureñas.

La congresista republicana indicó que otro de los temas del referido comité es la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, así como revisar el tratado de libre comercio CAFTA-DR, por sus siglas en inglés y apoyo a los grupos anti-Ortega.

Igualmente, la legisladora Salazar señaló que otro punto es reducir los tiempos de espera para obtener una visa, para que el 80 % de los solicitantes obtengan sus entrevistas en menos de tres semanas. (PD).