Comisionados del RNP viajan a EEUU para verificar entrega de DNI en consulados

Tegucigalpa- El Registro Nacional de las Personas (RNP) inició una gira en Estados Unidos con el objetivo de supervisar la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a hondureños residentes en ese país y trabajaran conjunto con la Cancillería.

El comisionado del RNP, Rolando Kattán, explicó que la visita comenzó en el Consulado de Miami, donde se verificará el inventario de documentos y se invitará a los compatriotas a reclamar su identificación.

“Estamos inaugurando una gira que vamos a hacer en todos los consulados de Estados Unidos con el equipo del RNP para transferir a la Cancillería el sistema que usamos tanto para la entrega como para el inventario. Queremos mostrarle a la población que sus DNI están disponibles y listos para ser entregados”, señaló Kattán.

La comitiva estará acompañada por representantes de la Cancillería y llevará a cabo un programa de capacitaciones dirigido al cuerpo consular en el manejo de los sistemas de control y distribución de documentos. Además, se contará con brigadas que trabajarán en diferentes consulados de manera simultánea, con la meta de cubrir el 100 % de las sedes diplomáticas en Estados Unidos.

El comisionado subrayó que esta gira busca construir confianza con la diáspora hondureña, aclarar dudas y contrarrestar rumores sobre supuestas irregularidades en la entrega de documentos.

“Los DNI están en los consulados, no podemos enviarlos por correo porque la ley así lo exige. Solo existen tres formas de obtenerlo: de manera personal, a través de un representante legal o mediante carta poder”, recordó Kattán.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y a las organizaciones de hondureños en Estados Unidos a apoyar la campaña informativa para que más ciudadanos se acerquen a recoger su documento de identidad.LB