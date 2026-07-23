Comisionado Redondo revela que se descarta la discusión del TLC con China

Tegucigalpa – El comisionado de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior de Honduras, Melvin Redondo, reveló que se ha descartado por el momento la discusión del Tratado de Libre de Comercio (TLC) con China.

“La discusión del tratado no se continuó, eso está descartado, seguimos con las relaciones no preferenciales que tenemos con China”, dijo a periodistas.

Explicó que el motivo que la discusión no continúa es por enorme simetría que existe en el comercio bilateral y son temas que debe abordarse.

Consultado si se retomará las relaciones con Taiwán, Redondo contestó que depende del proceso de evaluación que realiza la Cancillería hondureña, y a partir de allí tomará una decisión en función del interés nacional.

Reiteró que se ha descartado la negociación de un TLC con China.

Aranceles

En otro tema, el funcionario se refirió a la determinación que el gobierno de Estados Unidos tomará el viernes si aumentará los aranceles a los productos hondureños.

Redondo afirmó que el gobierno hondureño ha estado trabajando efectivamente con las autoridades de EEUU para evitar un nuevo arancel.

Destacó que Honduras ha cumplido con el estándar legal para la investigación de EEUU como la prohibición para la importación de productos bajo condiciones de trabajo forzoso.

El comisionado señaló que el objetivo es evitar que se aumente el arancel para los productos hondureños, pero que la meta final es recuperar la competitividad mediante la eliminación de los aranceles.

“Es un proceso que el objetivo es final es recuperar la competitividad que ya teníamos, ahora estamos enfocados en evitar el incremento del arancel, nuestro objetivo es recuperar la competitividad”, manifestó. AG