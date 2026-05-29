Comisionado en retiro indica que desaparición de la DIPAMPCO debe ser progresiva para evitar vulnerabilidad en seguridad

Tegucigalpa- El comisionado de policía en condición de retiro, Danilo Orellana, manifestó que la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) debe realizarse de manera progresiva, mientras toma forma la nueva agencia de seguridad anunciada por el Gobierno.

Orellana señaló que el país no puede quedar vulnerable durante el proceso de transición y recordó que la institución contaba con certificación de Estados Unidos, por lo que pidió esperar que no ocurra lo mismo que con otras direcciones eliminadas anteriormente.

El excomisionado sostuvo que durante el estado de excepción se cometieron múltiples violaciones que terminaron afectando la imagen y el funcionamiento de la DIPAMPCO.

“El estado de excepción corrompió esta dirección y provocó que Estados Unidos le retirara la certificación por los informes que recibió”, expresó.

Asimismo, indicó que los líderes deben actuar de manera correcta en las decisiones relacionadas con la seguridad nacional, tomando en cuenta las necesidades reales del país.

Orellana también advirtió que Honduras enfrenta un fuerte déficit de policías y aseguró que se requieren al menos 40 mil agentes más para atender las necesidades de seguridad de los más de 10 millones de hondureños.

Explicó que, al considerar los turnos y relevos operativos, la cifra podría elevarse hasta unos 100 mil elementos de seguridad adicionales, algo que a su criterio actualmente, no es posible porqué el Estado no tiene capacidad de sostener.

Las declaraciones surgen luego de que el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, informara que el presidente hondureño, Nasry Asfura, ordenó cancelar la DIPAMPCO durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS); y con ello se estaría dando paso la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC) en sustitución de la DIPAMPCO.LB