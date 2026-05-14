Comisionado del CNBS pide al CN aprobar reformas para no caer en lista gris contra el lavado de activos

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, señaló que el Congreso debe aprobar unas leyes y reformas legales para que Honduras no caiga en una lista gris de financiamiento internacional.

Comentó que se debe aprobar varios proyectos: Ley del Beneficiario Final, Ley del Lavado de Activos, reforma a la Ley de Actividades y Profesiones Financieras Designadas, y la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo.

Solórzano indicó que estas leyes las exige el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafi) que es una organización intergubernamental que busca prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

En ese orden, Honduras será evaluada a partir de agosto y finalizará en diciembre del 2027.

“Esperamos contar con estos proyectos en junio con el propósito que puedan ser discutidos en el Congreso Nacional como parte de las exigencias que se tiene desde el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica”, dijo Solórzano.

El comisionado admitió que la Ley del Beneficiario Final es la normativa que más tiempo llevará en aprobarla en el Congreso Nacional.

Indicó que estas leyes son parte de la normativa y exigencias para cumplir con los estándares internacionales para recibir financiamiento de organismos multilaterales.

Solórzano advirtió que las consecuencias de no cumplir con estos estándares es entrar a una lista gris que conllevaría a un bloqueo de fondos internacionales.

“Dejaríamos de acceder a estos fondos con los que se hace mucha proyección social, infraestructura y otras de importancia”, explicó el funcionario.

Aunque esclareció que el Grupo de Acción Financiera también evalúa la efectividad de las leyes, es decir, si se cumple en práctica la normativa legal.

Solórzano alertó que el riesgo de no cumplir con los estándares y la evaluación de Gafi serían hasta 10 años de no tener acceso a financiamiento y no tener el reconocimiento internacional. AG