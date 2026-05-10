Comisionado de la CREE estima que en el primer trimestre del 2027 se lance licitación de 1,500 MW

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, estimó que para el primer trimestre del próximo año se realice la licitación de mil 500 megavatios de energía.

Deras comentó que la CREE está trabajando en conjunto con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que el documento de la licitación este finalizado en el mes de agosto.

“Creemos que el documento de licitación este finalizado para el mes de agosto para que se pueda abrir las ofertas en el primer trimestre del próximo año”, dijo el comisionado.

Señaló que actualmente la ENEE está en el período máximo de requerimiento térmico para referirse a la alta demanda del servicio en la época de verano que expone que el sistema está a punto de colapsar.

Detalló que el déficit del servicio del Centro Nacional de Despacho (CND) es de 66 megavatios de energía.

El comisionado indicó que el CND ha tenido que desconectar algunos circuitos por una falta de disponibilidad para que el resto de la población pueda tener el servicio y no haya colapso del sistema.

Clamó a la ciudadanía a que contribuya con este problema y evite el consumo en horas del mediodía y de la noche para que el CND pueda tener suficiente disponibilidad de generación de energía y no tenga que estar desconectado. AG