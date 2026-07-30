Comisionado de la CREE dice es contraproducente tiempo indefinido para que PL presente propuesta

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, calificó como “contraproducente” que la bancada del Partido Liberal tenga un tiempo indefinido para hacer una contrapropuesta al proyecto de las reformas al subsector eléctrico.

Indicó que construir una propuesta desde cero no es el camino ideal, sino que se debe edificar sobre la base establecida, tener la conversación y espera que los políticos lleguen a acuerdos.

“El tener un tiempo indefinido para tener una contrapropuesta no es producente por la necesidad que exista suficiente capacidad para llevar energía a la gente y que se empiece a dar los procesos de licitación competitivo es lo único que bajará la tarifa en Honduras”, declaró a periodistas.

Corrales manifestó que al Poder Legislativo le tomó cuatro meses para construir una propuesta formal con el apoyo de expertos internacionales, técnicos y el respaldo de cuatro organismos multilaterales.

Afirmó que el gobierno incluyó la mayoría de las recomendaciones propuestas por el Partido Liberal, que talvez queda algunas sugerencias pendientes.

El comisionado reveló que el plan a corto plazo para solventar la problemática del servicio es hacer licitaciones a corto plazo para resolver el déficit en 2027.

Añadió que el plan a largo plazo la única solución es que exista un marco jurídico que no amenace las empresas que no se van expropiar si no cumple con los precios que el Estado desea.

Sostuvo que la competencia es la única manera que se va lograr los precios que los abonados se merecen.

Advirtió que si en este año no se aprueba el proyecto de reformas energéticas, la condición en la distribución del servicio de energía será igual o peor para el 2027. AG