Comisionado de CNBS destaca solidez del sistema financiero y llama a fortalecer confianza y bancarización en Honduras

Tegucigalpa- El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, aseguró que el sistema financiero hondureño mantiene niveles positivos de solidez, estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en la población.

-El comisionado también destacó que Honduras se prepara para evaluaciones internacionales en materia de prevención de lavado de activos.

El funcionario indicó que, tras varias semanas de revisión por parte de las nuevas autoridades, se ha constatado que las instituciones supervisadas cumplen con los estándares en materia de solvencia y sostenibilidad, permitiendo responder adecuadamente a las obligaciones con los usuarios.

“Queremos mostrar estos resultados porque debe existir confianza en todo lo que es el sistema financiero”, expresó Solórzano, al tiempo que subrayó la importancia de seguir promoviendo la bancarización en el país.

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En ese sentido, explicó que fortalecer la confianza ciudadana permitirá aumentar la liquidez del sistema, facilitando el acceso al crédito tanto para familias como para empresas, lo que a su vez contribuye a la generación de empleo y bienestar económico.

El comisionado también destacó que Honduras se prepara para evaluaciones internacionales en materia de prevención de lavado de activos, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión.

En relación con casos recientes, como el de Koriun, señaló que se trató de una captación irregular de fondos, situación que fue inspeccionada por la CNBS y remitida al Ministerio Público para deducir responsabilidades penales.

Asimismo, hizo un llamado al Congreso Nacional de Honduras para reincorporar el delito de captación irregular en el Código Penal, con el fin de prevenir este tipo de prácticas.

Solórzano también instó a la población a mantenerse alerta ante ofertas engañosas que prometen altas ganancias fuera de los parámetros del mercado y a denunciar cualquier irregularidad.

Finalmente, anunció que se impulsarán programas de educación financiera para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes, reiterando el compromiso de la CNBS de garantizar un sistema financiero seguro y confiable.LB