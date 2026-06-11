Comisionado de CNBS aconseja mantenerse alerta ante estafas tipo Ponzi

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, recordó a la población que las estafas financieras bajo esquemas piramidales o tipo Ponzi continúan representando una amenaza para quienes buscan invertir su dinero, por lo que llamó a mantenerse alerta para evitar pérdidas económicas.

Solórzano explicó que, aunque ambos mecanismos terminan en fraude, existen diferencias entre ellos. En los esquemas Ponzi se prometen altos rendimientos sin explicar claramente cuál es el negocio o actividad que genera las ganancias. En cambio, en los sistemas piramidales se incentiva a los participantes a reclutar más personas con la promesa de obtener mayores beneficios económicos.

“Las supuestas ganancias no provienen de una inversión real, sino del dinero aportado por nuevos participantes”, advirtió el funcionario.

Entre las principales señales de alerta, mencionó las ofertas de ganancias rápidas, elevadas y sin riesgo aparente. Asimismo, recomendó verificar si la entidad que promueve la inversión está supervisada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

El comisionado también señaló que este tipo de organizaciones suelen ejercer presión para que las personas inviertan rápidamente y, en muchos casos, condicionan las ganancias a la incorporación de nuevos inversionistas.

Uno de los casos más conocidos en Honduras es el de Koriun, considerado un ejemplo de este tipo de esquemas fraudulentos y que hasta la fecha continúa sin una solución definitiva para miles de hondureños que fueron engañados.

Los expertos advierten que estas estafas atentan directamente contra el patrimonio familiar, por lo que recomiendan informarse adecuadamente antes de realizar cualquier inversión, desconfiar de promesas de rentabilidad extraordinaria y aplicar el sentido común al momento de tomar decisiones financieras; porque como dice un dicho, si es tan bueno no puede ser realidad.

Finalmente, Solórzano hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante cualquier modalidad de fraude, especialmente en momentos en que también han aumentado los delitos cibernéticos, como el robo de información personal y la vulneración de cuentas de WhatsApp y otras plataformas digitales. LB