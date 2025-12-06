Comisionada de 911 advierte que gobierno pedirán nulidad de proceso electoral

Tegucigalpa – Después de varios días de silencio tras la derrota electoral, los militantes de Libertad y Refundación (Libre) amenazan con repetir los comicios electorales generales, donde sufrió una derrota electoral.

La Comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, dijo que desde el gobierno pedirán la nulidad del proceso electoral del 30 de noviembre.

“Amiguitos, nosotros no vamos a pedir voto, por voto, vamos a pedir nulidad del proceso, el biométrico lo ponían de adorno, ni los votos que van en las maletas tienen credibilidad”, escribió la funcionaria y militante del gobernante partido Libre.

(Leer) Anular o repetir elecciones es atentar contra la voluntad popular: Tomás Zambrano

Cerpas indicó en su mensaje que tienen “audios de cientos de ciudadanos amenazados y coaccionados por el crimen organizado”.

“No los dejaron votar o les quitaron las urnas al cierre. ¡No tenemos miedo!”, advirtió.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543,675 papeletas (19.30 %), mientras que la disputa por la presidencia está entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, que sigue encabezando el conteo con un millón 132 mil 321 votos (40.19 %) y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma un millón 112 mil 570 (39.49 %). PD