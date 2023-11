Comisión Permanente puede seguir nombrando autoridades, pero interinas, según analista

Tegucigalpa – El abogado Carlos Arévalo refirió que cuando entre en vigencia el nuevo periodo legislativo la Comisión Permanente nombrada por la presidencia del Congreso también pierde vigencia por lo que estos tienen noviembre y diciembre para ver cuáles son las necesidades de nombramiento que hay en la actualidad.

Arévalo dijo que de nombrar nuevas autoridades también deberá ser de manera interina, igual que el interinato de los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán, como Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos, el que vence hasta que haya consensos y se logre la mayoría de 86 calificados en el Congreso Nacional.

“Ellos pueden estar en el Ministerio Público lo que las fuerzas políticas tarden en llegar a un acuerdo para el beneficio de Honduras y con la mayoría calificada elegir al Fiscal General y al Fiscal Adjunto”, recordó.

Referente a la venida la de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el profesional del derecho, dijo que en la actualidad no hay condiciones para su llegada.

Arévalo mencionó para el caso que no se ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz, no se han revisado las concesiones leoninas, no se ha revisado el Código Penal, ni la ley de lavado de activos, entre otros.

“Está engavetado todo el marco jurídico para que sea posible la venida de una CICIH, dicho esto, olvidémonos los hondureños que pueden venir, por la voluntad que tenga la presidenta Xiomara Castro, no es posible porque la voluntad no está solamente en ella”, señaló. VC