Comisión Permanente ordena investigar autoconvocatoria de congresistas

Tegucigalpa – La Comisión Permanente que encabeza el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se reunió este miércoles y entre sus principales ejecutorias ordenó investigar la autoconvocatoria de diputados opositores, así como se instruyó la creación de una comisión especial para atender a representantes del caso Koriun.

– Señalaron que a la Secretaría del CN no llegó ninguna solicitud para la realización de sesiones extraordinarias por parte de otros congresistas.

Así lo informó la secretaria de la comisión permanente, Luz Angélica Smith, quien detalló que esta primera reunión sostenida en las instalaciones del Parlamento hondureño se informó sobre la publicación en La Gaceta de la instalación de ese cuerpo legislativo.

El presidente Luis Redondo ordenó al departamento legal del CN, elaborar un informe técnico sobre la legalidad de las acciones y las reuniones realizadas fuera de ese poder del estado por algunos diputados.

Entre la correspondencia que llegó a ese poder del Estado, se desglosan: solicitudes de ascenso tanto de la Policía Nacional, así como de las Fuerzas Armadas.

Igualmente, se recibió a un grupo de representantes del caso Koriun y en el marco de ese diálogo se instruyó crear una comisión especial que tratará el asunto derivado de una estafa piramidal con el objetivo de dar soluciones a miles de afectados.

En la correspondencia también se solicita al CN la amnistía de recargos, multas e intereses a los beneficiarios del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp).

“La Comisión Permanente estará realizando el trabajo que estrictamente nos faculta la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, concluyó Smith. JS