Comisión Permanente no tiene potestad para aprobar nombramientos en FFAA: Antonio Rivera

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas señaló este viernes que la Comisión Permanente del Congreso Nacional no tiene potestad para aprobar nombramientos en las Fuerzas Armadas.

El parlamentario refirió que para iniciar, la Comisión Permanente es totalmente ilegal, ya que más de 70 diputados propietarios prorrogaron las sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026, por consiguiente esa comitiva de 9 diputados no puede estar en vigencia.

“Pero aun así, si estuviese vigente, el artículo 208 constitucional le da 15 atribuciones a la Comisión Permanente y en ninguna de ellas está aprobar o improbar los ascensos de las FFAA, por consiguiente, por donde lo quieran ver, no tienen esas facultades.

Rivera Callejas enfatizó por lo consiguiente que la Comisión Permanente no lo puede aprobar estos ascensos “y si lo hacen es otro acto ilegal de esta junta directiva del Congreso Nacional”, apuntó tras cuestionar la prisa en hacer dichas acción y no esperar al 8 de diciembre, que es la fecha en que se han realizado esos nombramientos.

“Por qué le querrán dar más poder a ciertos militares de cara a las elecciones y post elecciones. Si uno lo piensa, pareciera que quieren darle poder a ciertos militares afines al gobierno para poder hacer cualquier cosa que ellos quieran en diciembre, que ni siquiera quiero pensarlo”, dijo. VC