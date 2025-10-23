Comisión permanente del CN no es necesaria, señala presidente de la Andi que expresa preocupación por inactividad

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García Merino, señaló este jueves su preocupación por la parálisis legislativa en el Congreso Nacional señalando que no es necesaria la figura de una comisión permanente.

“Lo que más me preocupa es el tema de la comisión permanente porque creo que se utilizó mal cuando se hizo hace dos años, y ahora tenemos el proceso electoral y que se quiera utilizar de manera incorrecta por un capricho de no poder llegar a acuerdos para mantener una agenda”, dijo a periodistas.

Recordó que hace dos años se utilizó de manera incorrecta la figura de la comisión permanente en el Congreso Nacional para elegir al Fiscal General.

Expuso que este Congreso Nacional lleva un acumulado de más de tres meses de no realizar sesiones legislativas, al tiempo que consideró que no hay excusa para que se suspendan las sesiones legislativas y se nombre una comisión permanente.

Asimismo, defendió que la figura de la autoconvocatoria es legal porque está establecida en la Constitución de la República.

El presidente de la Andi opinó que la Ley Orgánica del Congreso Nacional no sirve e indicó que fue un error cuando se aprobó, y finalmente criticó que se le dé grandes atribuciones al presidente del Congreso Nacional de turno. AG