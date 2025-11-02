Comisión Permanente del CN demuestra inestabilidad de la institucionalidad, según presidenciable del Pinu-SD

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila, señaló que la instalación de la Comisión Permanente en el Congreso Nacional demuestra la inestabilidad de la institucionalidad hondureña.

“Esto demuestra la inestabilidad de la institucionalidad, y pido a quienes controlan a los partidos políticos que piensen una vez”, dijo Ávila.

Exclamó que los líderes de los partidos políticos deben evitar la violencia en lenguaje, acciones y respetar la voluntad popular.

Indicó que si la población no quiere que alguien continúa en el poder se debe aceptar la voluntad popular.

Sobre la Comisión Permanente, comentó que es legal, pero que no debe hacer más allá de las facultades que la Constitución de la República lo permite. AG