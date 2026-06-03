Comisión Nacional de DDHH de México pide garantizar derechos humanos en Mundial de fútbol

Ciudad de México,.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México llamó este miércoles a las autoridades del país, a la FIFA y a los organizadores del Mundial de 2026 a garantizar que el torneo se celebre «con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas».

El organismo reconoció el valor del deporte como un espacio de convivencia e identidad y enfatizó la necesidad de asegurar un entorno seguro para aficionados, turistas, periodistas y trabajadores.

Con este objetivo, la CNDH anunció el despliegue de personal civil de atención en las tres sedes del país (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), con presencia estratégica en aeropuertos, centrales de autobuses, sitios de revisión migratoria y estadios.

La comisión enfatizó también en usar la tecnología de manera ética y responsable para difundir información de seguridad y derechos a través de plataformas digitales.

La institución indicó que se han detectado problemáticas reportadas durante los meses previos a la celebración del Mundial, como presiones inmobiliarias y encarecimiento de vivienda en zonas aledañas a los estadios, así como riesgos de explotación laboral y trata de personas en el sector de servicios.

De acuerdo con el organismo, se han documentado quejas de vecinos que reportan «presiones relacionadas con el incremento acelerado del costo de la vivienda y la restricción del uso del espacio público en sus colonias (barrios)».

La CNDH recordó que en los torneos de 1970 y 1986 las autoridades priorizaron la imagen internacional del país por encima de la seguridad y los derechos humanos.

El pronunciamiento de la Comisión se produce en un contexto de tensión por las manifestaciones llevadas a cabo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos del país y en ciudades sede como Ciudad de México, así como denuncias sobre la gentrificación, especialmente en la capital del país. EFE/ir