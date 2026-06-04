Comisión Liquidadora reporta avance del 96 % en pago de prestaciones laborales

Tegucigalpa– La Comisión Técnica Liquidadora del Gobierno Central, presentó su primer informe sobre el proceso de supresión, liquidación y adscripción de la institución bajo su responsabilidad, destacando importantes avances en el pago de prestaciones laborales a los trabajadores afectados por la medida.

De acuerdo con el reporte, se han desembolsado aproximadamente 121 millones de lempiras de un total de 126 millones destinados al pago de prestaciones laborales, lo que representa un avance cercano al 96 % del monto previsto.

Las autoridades detallaron que los pagos se han efectuado a aquellos empleados que han cumplido con la entrega de la documentación requerida para completar el trámite correspondiente.

El informe señala que el proceso continúa desarrollándose de manera progresiva con el objetivo de garantizar que todos los trabajadores que cumplan con los requisitos legales reciban los beneficios que les corresponden.

La Comisión Técnica Liquidadora destacó que estos avances forman parte de las acciones implementadas para asegurar una transición ordenada durante el proceso de supresión y liquidación de la institución, así como para cumplir con las obligaciones laborales pendientes.

Asimismo, indicó que se mantienen habilitados los mecanismos administrativos para que los empleados que aún no han presentado la documentación necesaria puedan hacerlo y completar el procedimiento para el pago de sus prestaciones. IR