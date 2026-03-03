Comisión liquidadora inicia gestiones de cancelación a 1,900 empleados

Tegucigalpa- El miembro de la comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas, el abogado Leonel Núñez, aseguró que el proceso de supresión de varias instituciones del sector público se realizará garantizando el respeto pleno a los derechos laborales de los empleados que serán cesanteados.

Comisión detalla que garantizarán espeto a derechos laborales y liquidación se espera concretar en 90 dias.

Según explicó, la comisión técnica trabaja en el marco del plan de gobierno con la misión de revisar y garantizar los derechos de aproximadamente 1,900 trabajadores inicialmente que serán despedidos como parte del proceso de cierre o reestructuración de entidades estatales.

Entre las instituciones involucradas figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, además de otras dependencias que serán detalladas en las próximas reuniones.

Núñez indicó que este día sostendrán un segundo encuentro para revisar no solo la situación de los trabajadores, sino también la de los acreedores vinculados a las instituciones en proceso de liquidación. “Estamos trabajando para que en un período de 90 días se pueda otorgar la cesantía a estos empleados. Creemos que es un tiempo suficiente para cumplir al 100% con las obligaciones”, expresó.

El funcionario añadió que entre más rápido se concrete el proceso, más pronto podrán trasladarse los recursos de estas entidades hacia otros sectores que el gobierno ha definido como prioritarios.

Cabe recordar que el pasado lunes el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, juramentó a los integrantes de la comisión técnica liquidadora, órgano responsable de dirigir el proceso de cancelación de personal en las instituciones que serán suprimidas.LB