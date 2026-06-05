Comisión liquidadora estima que aún faltan más de 1,000 despidos en el proceso de reestructuración estatal

Tegucigalpa- El integrante de la comisión liquidadora del gobierno, Leonel Núñez, informó que hasta la fecha se han pagado más de 129 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales a empleados del sector público, en el marco del proceso de reducción del aparato estatal, pero aun quedan muchas liquidaciones pendientes.

-El integrante de la Comisión apunta que empleados de Gobierno que son de Libre están boicoteando el trabajo de la actual administración.

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso continúa avanzando en coordinación con dependencias como la Secretaría de Finanzas y Servicio Civil, lo que ha permitido la continuidad de pagos diarios a trabajadores que están siendo liquidados de sus cargos.

Núñez señaló que, en varias instituciones, aún permanece personal que habría sido contratado en administración de Libre, y que, en algunos casos, según su percepción, no estaría contribuyendo de manera eficiente al funcionamiento de las dependencias. En ese sentido, hizo un llamado a ministros, secretarios de Estado y gerentes públicos para acelerar los procesos de cesantía y reestructuración del personal.

Asimismo, el funcionario sostuvo que existe personal que estaría retrasando el trabajo institucional, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.

El integrante de la comisión también aseguró que, en al menos 30 instituciones bajo revisión, se han generado ahorros superiores a los 40 millones de lempiras en planillas, y que la reducción del gasto mensual del aparato estatal superaría los 100 millones de lempiras, según sus estimaciones.

Entre los avances mencionados, destacó la devolución de edificios y espacios que anteriormente eran alquilados por el Estado, lo que formaría parte de la estrategia de reducción de gastos operativos y reorientación de recursos hacia áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.LB