Comisión liquidadora estima pagar más de L.180 millones en prestaciones a más de 700 empleados de Planificación Estratégica

Tegucigalpa – El miembro de la comisión técnica liquidadora, Leonel Núñez, anunció hoy que estiman pagar este mes de marzo más de 180 millones de lempiras a más de 700 empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica.

No obstante, dijo que este mes serán cesanteados mil 999 burócratas de diferentes dependencias estatales.

Destacó que son varias instituciones las que cancelarán y que en su caso le han designado Planificación Estratégica, donde hay «787 empleados por acuerdo y 28 por contrato; se está calculando que se pagarán más o menos 180 millones de lempiras para el pago de prestaciones y derechos en esa institución, más el pago que se les hará del mes de febrero y marzo”.

Recordó que la planilla de Planificación Estratégica oscilaba en más de 20 millones al mes.

Afirmó que las personas cesanteadas serán “beneficiadas con el pago del 100 % de sus prestaciones, respetándoles la antigüedad laboral y todos aquellos derechos que tienen ya ganados”.

Acotó que “no hay ningún derecho laboral violentado y se violenta cuando no se les paga, cuando no se les trata de manera correcta y coherente; en este caso, nosotros nos hemos apersonado donde ellos, hemos platicado y se les ha manifestado el plan de gobierno de Nasry Asfura”.

Entre las instituciones involucradas en este proceso de revisión figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, entre otras. (RO)