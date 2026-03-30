Comisión liquidadora cita a empleados que devengan altos sueldos sin ejercer funciones

Tegucigalpa- El miembro de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, anunció que se ha citado a empleados del gobierno anterior que devengaban un alto salario, pero no se presentaban a ejercer sus funciones.

«Hay personas que han estado cobrando y que no viven hace meses en el país, sin embargo, se les ha estado pagando su salario y algunos han tenido la osadía de llamar y preguntar cuándo se les va a pagar sus prestaciones”, señaló el abogado.

Agregó que, tras la citatoria de este lunes y martes, si no llegan a las instituciones a recibir su notificación van a recibir un despido sin derecho a prestaciones.

Explicó el abogado que hay gente en México, España, Estados Unidos y otros países que han falsificado incapacidades.

“Estas personas si no llegan a la citatoria serán despedidos sin derecho a prestaciones”, reiteró.

Indicó que todos los empleados recibirán sus prestaciones, siempre y cuando cumplan con la documentación. IR