Comisión Liquidadora anuncia cesantía para 1,900 burócratas

Tegucigalpa – Después de analizar los expedientes de siete instituciones gubernamentales se determinó dar la cesantía de mil 900 empleados públicos.

Así lo informó este martes el miembro de la comisión liquidadora de la Secretaría de Finanzas, el abogado Leonel Núñez, quien aseguró que a todos estos burócratas se les respetarán todos sus derechos laborales.

Adicionalmente se revisan los alquileres de edificios por parte de instituciones estatales, agregó.

Entre las instituciones involucradas en este proceso de revisión figuran la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria, entre otras.

Para este mes de marzo se programó la cesantía de 737 empleados de la Secretaría de Planificación Estratégica, anunció.

Insistió que a todos los empleados públicos que reciban su cesantía se les garantizará el pago de sus prestaciones laborales. (RO)