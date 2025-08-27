Comisión legislativa sigue investigando renuncia presentada por Hall, aunque ella ya se integró al CNE

Tegucigalpa – La comisión creada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para investigar la renuncia de Ana Paola Hall, del Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha detenido el proceso pese a que la consejera sigue ejerciendo sus funciones, informó el diputado Jari Dixon Herrera.

Herrera, quien preside la comisión, dijo que ya han enviado dos invitaciones a Hall para conocer detalles de la renuncia que interpuso hace un mes ante el Congreso Nacional y que Redondo interpretó como una denuncia.

“Hemos mandado dos notas, (Ana Paola Hall) ha dicho que no tiene tiempo en su agenda, vamos a ver si enviamos una tercera nota esta semana o en definitiva si hay o no interés de que se siga investigando este caso, porque si no hay interés de que se siga investigando, creo que la comisión no tiene razón de ser”, indicó Herrera.

El exfiscal dijo que no ha recibido instrucciones de Redondo, ni de parte de la junta directiva o de la “víctima que presentó la denuncia” sobre el rumbo de la investigación, pero afirmó que mientras la comisión no tenga una notificación oficial, ellos seguirán con el proceso.

Cabe recordar que la consejera Hall no presentó una denuncia como lo mencionó el diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre) y que él mismo reconoce al afirmar que “eso lo interpretó el presidente del Congreso”. VC