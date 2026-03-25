Comisión legislativa presentará esta tarde ante el pleno informe sobre eventual destitución de Johel Zelaya

Tegucigalpa – La comisión legislativa encargada de las denuncias que originaron el juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya, presentará su informe la tarde de este miércoles.

La sesión de pleno de este día se suspendió al filo de 1.45 de la tarde y se convocó de nuevo para las 3.00 de la tarde.

Así lo informó la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, quien agregó que el informe de la comisión parlamentaria ya está concluido.

Explicó que el informe será conocido esta misma tarde y que a partir de ahí se convocará al fiscal Johel Zelaya para que comparezca en el pleno siempre y cuando él así lo determine.

Matute Cano señaló que la lectura del informe será uno de los puntos principales que se discutirá esta misma tarde.

Se conoció que la comisión legislativa dictaminará favorable la destitución de Zelaya.

El fiscal Zelaya está suspendido del cargo luego que el CN aceptara denuncias que derivaran en juicio político en su contra. La tarde del martes compareció ante una comisión legislativa por un poco más de tres horas, además se conocieron los relatos de siete testigos que retrataron los abusos del funcionario suspendido. JS