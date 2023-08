Comisión legislativa no se ha reunido para conocer perfiles de candidatos a Fiscal General y Adjunto

Tegucigalpa – A diez días del plazo para elegir el Fiscal General y Fiscal Adjunto, la comisión legislativa para analizar los perfiles de los cinco candidatos a estos cargos no se ha reunido.

Así lo indicó el diputado del Partido Democracia Cristiana, Carlos Raudales, quien es miembro alterno de dicha comisión especial, la que es presidida por la diputada Angélica Smith.

“Hasta este momento, todavía no hemos tenido la primera reunión para conocer las hojas de vida (que fueron enviadas por la Junta Proponente para la elección de las autoridades del Ministerio Público”, manifestó Raudales.

El mandato del actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla caduca el 31 de agosto y las nuevas autoridades deben asumir el 01 de septiembre del presente año.

El legislador dijo que para la elección de un cargo tan importante como es el Fiscal General y Fiscal Adjunto, es exactamente el mismo procedimiento que se siguió con los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “es cuestión de números”.

Sin embargo, aunque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo incluye en sus números a Raudales como uno de los 86 votos a favor de la propuesta que hará el oficialismo, el diputado democratacristiano dijo que debido a que la comisión especial no ha analizado los perfiles de los cinco candidatos, no sabe si votará a favor.

“No podría yo ser irresponsable en estos momentos de decir, sí voy a votar o no voy a votar”, dijo a agregar que, “primero necesita como representante de un partido político en este poder del Estado, conocer las hojas de vida de los postulantes, el trabajo que se va realizar por parte de la comisión para luego sentar una posición”.

Según sus declaraciones, siempre ha respaldado las decisiones o proyectos del Partido Libertad y Refundación (Libre), y “si luego del trabajo y son personas que realmente van a abonar en cuanto a la justicia, la investigación en el país, estarían teniendo mi respaldo”.

“Pero -agregó- en estos momentos si no he conocido ni siquiera una hoja de vida de ninguno de los postulantes, sería irresponsable de mi parte, decir que voy a acompañar o no a acompañar”.

Para el parlamentario, si resulta la sumatoria del presidente Redondo, “estaríamos conociendo nuevos expulsados entonces del Partido Nacional de Honduras, porque es importante mencionar que esta es una institución disciplinada, porque ellos actúan en manada, o todos o nada”, apuntó. VC