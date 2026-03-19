Comisión Interventora será la que decida destino del Programa de Reducción de Pérdidas de la ENEE

Tegucigalpa – El miembro de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, se pronunció este día ante la crisis y las manifestaciones protagonizadas por empleados del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), aclarando la situación administrativa de la entidad y lamentando el impacto negativo de las protestas en la economía nacional.

Núñez fue enfático al señalar que este programa no forma parte de las instituciones o programas que está liquidando o fusionando la Comisión Liquidadora, y será una Comisión Interventora la que determine el destino de este programa, y la misma será nombrada por el propio presidente de la República, Nasry Asfura.

La misma no ha sido nombrada por tanto los empleados del programa, debería seguir laborando «lamentamos que nos tengan sumidos en humo negro; el PNRP aún no ha sido intervenido. Los empleados deberían seguir trabajando de forma normal mientras no se nombre una comisión interventora», reiteró.

Responsabilidad de pagos y abandono de puestos

Respecto al retraso salarial que denuncian los manifestantes, Núñez aclaró que el pago correspondiente al mes de enero debió ser gestionado por la administración pasada. Sin embargo, identificó un problema crítico: «Los jefes que estaban abandonaron sus puestos, y por eso en algunas instituciones ha habido dificultades para efectuar los pagos».

En el caso específico del PNRP, Núñez subrayó que, al no estar bajo el esquema de liquidación actual, la responsabilidad financiera recae directamente sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

«El Gobierno no está persiguiendo a nadie por ser de la administración anterior. La Comisión no mira colores políticos; estamos resolviendo problemas. El gobierno anterior dejó la caja única comprometida», afirmó Núñez.

El comisionado hizo un enérgico llamado a los manifestantes para que liberen las vías y busquen soluciones mediante el diálogo en sus respectivas instituciones. Criticó las medidas de presión extremas, calificándolas como acciones de personas a las que «no les interesa el bien común».

«El derecho de uno termina donde empieza el de los demás. Estas acciones están haciendo mucho daño a la economía», sentenció, recordando que será el presidente de la República quien nombre oficialmente a la comisión interventora para el programa.

Asimismo, detalló que el Decreto Ejecutivo 004-2026 respalda el accionar de la comisión, definiendo claramente el alcance sobre las instituciones en proceso de liquidación o fusión. Actualmente, la comisión se enfoca en 25 instituciones y el PNRP no está incluido, zanjó. LB