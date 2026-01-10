Comisión Interventora del INP inicia supervisión nacional con visita en cárcel de Támara

Tegucigalpa – El Centro Penitenciario Nacional de Támara fue el primer establecimiento visitado por las nuevas autoridades que integran la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA).

– Autoridades penitenciarias verifican condiciones operativas, administrativas y de convivencia en su primera visita oficial.

La jornada de supervisión fue encabezada por el Coronel Othoniel Gross Castillo, presidente interventor, acompañado por los comisionados adjuntos Coronel Erwin Lara Franco y Coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas.

La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano el funcionamiento del Centro Penitenciario, verificar las condiciones operativas y administrativas, y evaluar las acciones orientadas al mantenimiento del orden, la seguridad y la convivencia dentro del recinto.

El acto de bienvenida estuvo a cargo del personal administrativo y operativo del Centro Penitenciario Nacional de Támara, quienes presentaron a las autoridades un panorama general del trabajo que se ejecuta diariamente, así como los principales desafíos que enfrenta la institución en el cumplimiento de su misión.

Posteriormente, las máximas autoridades realizaron un recorrido por los distintos espacios del centro, incluyendo módulos de alojamiento, áreas comunes, talleres y zonas productivas, donde las Personas Privadas de Libertad desarrollan actividades laborales y formativas como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social.

Durante el recorrido, los miembros de la Comisión Interventora sostuvieron diálogo directo con la población penitenciaria, quienes expusieron inquietudes y necesidades, las cuales fueron escuchadas y atendidas por el presidente interventor del SIPENA.

En ese contexto, el Coronel Gross Castillo manifestó que “estamos trabajando para dar solución a las dificultades existentes, dentro de las posibilidades y competencias de esta comisión”. Asimismo, giró instrucciones al director del centro penitenciario, Coronel Osorto, para atender con responsabilidad y compromiso las necesidades planteadas.

Finalmente, el presidente interventor destacó que esta visita forma parte de un seguimiento permanente que realiza la Comisión Interventora del SIPENA, como continuidad al esfuerzo diario del personal del Instituto Nacional Penitenciario, orientado al fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. JS