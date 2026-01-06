Comisión Interventora asume la administración del Instituto Nacional Penitenciario

Tegucigalpa – Las nuevas autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA) de las Fuerzas Armadas de Honduras, asumieron oficialmente la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la misma fue presidida por el Coronel Othoniel Gross Castillo y los comisionados adjuntos: Coronel Erwin Roberto Lara Franco y el Coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas.

Durante el acto, las autoridades manifestaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con el personal administrativo y operativo del INP, con el objetivo de garantizar una gestión transparente, eficiente y orientada al cumplimiento de la normativa vigente y al irrestricto respeto de los Derechos Humanos.

“Traemos un compromiso muy aferrado, es un compromiso para darle continuidad a todo estos procesos y programas que se desarrollan a través del Instituto Nacional Penitenciario y que son a favor de todo el Sistema Penitenciario Nacional, ya que deseamos que todos esos trabajos sigan siendo los mismos, que estos programas productivos para poder cumplir con todas las necesidades básicas que requiere el Sistema Penitenciario Nacional”, afirmó el presidente de la Comisión interventora.

[LEER] Gobierno juramenta comisión interventora del sistema penitenciario

El Coronel Gross Castillo, dejó claro que se continuara “con el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, esto es lo más importante que nosotros vamos a mantener y esperamos que este año se puedan desarrollar de la mejor manera todos estos programas que se han desarrollado y que han servido de gran éxito para el desempeño de todas las actividades que se desarrollan en el INP”.

Las nuevas autoridades hicieron un llamado al personal penitenciario a mantener el compromiso institucional, la disciplina y la vocación de servicio, destacando que el trabajo conjunto será fundamental para alcanzar los objetivos planteados durante esta nueva etapa de administración.

Oficiales graduados en Argentina

Durante la ceremonia, el Jefe de Operaciones del INP Coronel de Infantería D.E.M., José Leandro Flores Ayala presentó a los cuatro Oficiales Penitenciarios que al cumplir tres años de formación en la Escuela Penitenciaria de la Nación Doctor Juan José O´Connor en Argentina, regresaron al país para integrarse labores en el Sistema Penitenciario Hondureño.

Los cuatro oficiales; dos damas e igual cantidad de caballeros, agradecieron a las autoridades penitenciarias por la confianza depositada en ellos y el apoyo brindado durante los tres años de formación y capacitación especializada en establecimientos penitenciarios.

Ceremonia de inicio de labores

Este día, también se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de enero, la cual fue dirigida por el General en condición de retiro y expresidente de la Comisión Interventora José Miguel Mejía Medina, quien agradeció al personal penitenciario el apoyo ofrecido y la excelente labor realizada durante su gestión, invitándolos a trabajar de la mano con las nuevas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.

Asimismo, les recordó mantener la disciplina, la responsabilidad y el trabajo coordinado entre el personal administrativo y operativo, resaltando valores como la ética, el respeto y la vocación de servicio en el desempeño de sus funciones diarias.

La reunión permitió también motivar al personal para afrontar los retos del nuevo mes, reafirmando el compromiso del Instituto Nacional Penitenciario con la seguridad, la rehabilitación y la mejora continua del servicio penitenciario. JS