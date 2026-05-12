Comisión Especial se reúne para definir la lista de aspirantes a cargos vacantes al CNE y TJE

Tegucigalpa – La comisión especial del Poder Legislativo para la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), se reúne para someter al último proceso para elaborar la nómina de 18 candidatos, de los 101 postulados que participaron en el proceso previo de selección.

“Nos reuniremos como comisión para ya empezar a deliberar nombres y para tomar las decisiones», dijo Fernando Castro, miembro Comisión Especial, sobre la nómina final de 18 candidatos.

Dijo que no saben la hora que se saldrá de la reunión ya que se buscará integrar a los mejores hombres y mujeres en la lista.

Recordó que tras concluir la etapa de audiencias públicas de los autopostulantes a los órganos electorales, ahora le corresponde al pleno de diputados escoger a quienes ocuparán las plazas vacantes.

En el CNE son dos las plazas que deben ser ocupadas, una de ellas la que dejó el exconsejero Marlon Ochoa tras su destitución del cargo mediante un juicio político, donde 88 diputados decidieron que sus acciones contra la democracia en el proceso electoral de 2025 no podían pasarse por alto.

La segunda vacante en el CNE la dejó la exconsejera suplente Karen Rodríguez, quien renunció a su cargo en el momento en que en el hemiciclo comenzaba el proceso de juicio político, que también la incluía a ella.

En tanto, en el TJE son cuatro vacantes: la primera es por el deceso de la exmagistrada Mirian Barahona, quien falleció en el ejercicio de sus funciones, mientras que las otras tres plazas quedaron tras la destitución de los exfuncionarios electorales Mario Morazán, magistrado propietario; Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes. IR