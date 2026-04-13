Comisión Especial reprograma horarios de comparecencia a magistrados suplentes del TJE

Tegucigalpa – Ante la extensión de la audiencia al magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, la Comisión Especial determinó reprogramar horarios para los magistrados suplentes.

En ese sentido, la magistrada suplente Lourdes Maribel Mejía Estapé podrá realizar su exposición a las 3:00 de la tarde.

Mientras que el magistrado suplente Gabriel Gutiérrez Peralta su comparecencia será a las 5:00 de la tarde.

Esta mañana iniciaron las audiencias públicas, sin embargo, el consejero suspendido Marlon Ochoa no se presentó a la misma. IR