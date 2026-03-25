Comisión especial recomienda al CN destituir a Johel Zelaya como Fiscal General

Tegucigalpa – La comisión especial encargada de investigar al fiscal suspendido Johel Zelaya entregó este miércoles el informe de juicio político al secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma.

– El Fiscal General Johel Zelaya fue citado para el jueves a las 8.00 de la mañana para que se presente a sesión del pleno de la Cámara.

El coordinador de la comisión investigadora, Mario Pérez, manifestó que la recomendación es una votación para destituir a Johel Zelaya como Fiscal General.

“Como principal recomendación que esta comisión hace al pleno de diputados es que se vote definitivamente por una destitución permanente del Fiscal General Johel Zelaya”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

La comisión especial entrega el informe a la junta directiva del CN.

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Pérez comentó que la comisión estuvo cinco horas elaborando el informe final para someter a juicio político a Zelaya.

El diputado nacionalista entregó el informe a Ledezma para que la junta directiva del Congreso Nacional tome decisiones que corresponden. El informe no es vinculante.

Entretanto, el secretario del Congreso Nacional citó a Johel Zelaya para que comparezca ante el pleno de diputados para el jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana.

Posteriormente, Pérez expresó que hay un procedimiento establecido para escoger al sustituto de Zelaya en el caso que sea destituido del cargo.

Seguidamente, Ledezma negó que haya recibido una denuncia de juicio político para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, o cualquier otro alto funcionario que se menciona serían sometidos a este procedimiento. AG