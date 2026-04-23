Comisión especial recibe primeras postulaciones para órganos electorales

Tegucigalpa – La comisión especial encargada de dirigir el proceso de selección para llenar vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), recibió este miércoles las primeras cuatro postulaciones, informó su presidente, Antonio César Rivera Callejas.

De acuerdo con Rivera Callejas, tres de los aspirantes no entregaron la documentación completa, por lo que cuentan con plazo hasta el próximo domingo para subsanar los requisitos establecidos en la convocatoria pública.

El único postulante que cumplió con todos los requisitos es el congresista de Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, quien, tras consensos con su bancada decidió buscar ocupar la vacante que dejó Marlon Ochoa en el CNE.

El diputado Germán Altamirano buscará reemplazar a Marlon Ochoa en el CNE.

Cabe destacar que Altamirano forma parte de la misma comisión especial en representación de Libre, lo que añade un elemento de atención al proceso de selección en curso.

La convocatoria, abierta esta semana, permite que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda aspirar a sustituir a los funcionarios electorales previamente destituidos por el Congreso Nacional.

Requisitos para aspirantes al CNE

De acuerdo con la información oficial brindada por el Legislativo, quienes aspiren a integrar el Consejo Nacional Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser hondureño por nacimiento, estar en el pleno goce de susderechos civiles y políticos (sin procesos penales pendientes), sermayor de 30 años, poseertítulo universitario, contar con al menos siete años de experiencia profesional.

Asimismo, tener conducta y solvencia moral debidamente comprobada, no tener cónyuge ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la presidenta o presidente de la República ni designados presidenciales.

No ostentar ni haber sido nominado a cargos de elección popular, no ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni ocupar cargos directivos en instituciones descentralizadas o desconcentradas, no tener vínculos familiares con otros consejeros del CNE en los grados establecidos por la ley.

Requisitos para aspirantes al TJE

Entretanto, en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, los requisitos son más específicos y exigentes:

Ser hondureñopor nacimiento, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser abogado, tener al menos 10 años de ejercicio profesional, ser mayor de 35 años, contar con reconocida conducta y solvencia moral, no tener vínculos familiares con la presidenta o presidente de la República ni con designados presidenciales (hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

Asimismo, no haber administrado ni recaudado fondos públicos sin contar con el finiquito correspondiente, no ser concesionario del Estado ni representante en la explotación de recursos naturales o contratista de obras públicas financiadas con fondos estatales, no tener cuentas pendientes con el Estado, no tener vínculos familiares con otros magistrados del TJE en los grados prohibidos. JS