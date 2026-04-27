Comisión Especial inicia depuración de 100 aspirantes a CNE y TJE

Tegucigalpa- La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras comenzará este lunes el proceso de revisión de hojas de vida de los 100 postulantes que buscan ocupar cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras el cierre oficial de inscripciones.

-La comisión prevé reducir la lista de 100 aspirantes a 18 candidatos, cuyos nombres serían entregados el próximo lunes a la Secretaría del Congreso.

El presidente de la comisión, Antonio Rivera Callejas, aseguró que el proceso se desarrollará conforme a la ley y con el objetivo de seleccionar candidatos idóneos. A partir de este martes, se instalará la comisión para aplicar un primer filtro, mientras que el miércoles iniciarán las audiencias públicas, detalló.

Estas audiencias se desarrollarán durante cinco días en jornadas intensas de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con exposiciones individuales de aproximadamente 30 minutos por aspirante, quienes deberán detallar su experiencia y trayectoria profesional. El proceso será transmitido por el canal oficial del Congreso, agregó el parlamentario.

Rivera Callejas explicó que se contará con la participación de testigos de sociedad civil, incluyendo entre estos: Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), universidades e iglesias, para garantizar transparencia.

Lista final y votación en el Congreso

La comisión prevé reducir la lista de 100 aspirantes a 18 candidatos, cuyos nombres serían entregados el próximo lunes a la Secretaría del Congreso. De ese grupo, el pleno legislativo deberá elegir a los nuevos funcionarios, requiriéndose al menos 86 votos de los 128 diputados.

No obstante, el proceso anticipa un escenario de intensas negociaciones políticas. “Va a haber mucho lobby, mucha discusión y reuniones”, advirtió Rivera Callejas, quien no descartó múltiples rondas de votación en caso de no alcanzar consensos para obtener los 86 votos necesarios.

En cuanto a los cargos del TJE, el proceso podría extenderse debido a la aplicación de pruebas psicométricas y toxicológicas, aunque los nombres de los aspirantes también estarían definidos en los próximos días.

La comisión especial está integrada por representantes de distintas fuerzas políticas, en un proceso clave para la institucionalidad electoral del país.

Comisión

La comisión quedó conformada por el diputado Antonio Rivera Callejas (Partido Nacional) como presidente, junto a los secretarios Francis Omar Cabrera (Partido Liberal) y Lissi Marcela Matute Cano (Partido Nacional).

Tambien fueron designados como miembros: Alex Ordóñez (Partido Liberal), Eder Leonel Mejía (Partido Nacional), Luz Angélica Smith (Libre), Erika Corina Urtecho (Partido Liberal), Oswaldo José Ramos (Partido Nacional), Godofredo Fajardo (DC), Cárlenton Dávila (Pinu), Fernando Castro (Partido Liberal) y David Manaiza (Partido Nacional).

Además, se nombraron como miembros alternos a Marcos Paz (Partido Nacional), Germán Altamirano (Libre), Alan Padilla (Partido Liberal) e Isvela Álvarez (Partido Nacional).LB