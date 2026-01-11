Comisión especial del pleno del CN apoya para que FFAA garanticen alternancia en el poder

Tegucigalpa – La Comisión Especial designada por el pleno del Congreso Nacional respaldó a las Fuerzas Armadas para que cumpla con su rol de defender la Constitución de la República y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.

Sostuvo que los hondureños creen firmemente en la democracia, el Estado de derecho y la vigencia plena de la Constitución.

Indicó que la alternancia no solo es un principio político, sino una garantía de libertad, un freno al autoritarismo y una expresión concreta de la soberanía popular.

Apoyó que la FFAA siga desempeñando su papel de neutralidad política, profesionalismo y apego irrestricto a la Constitución de la República.

La Comisión Especial del pleno del Congreso Nacional apuntó que la nueva junta de comandantes afirma cumplir con la declaratoria de las elecciones generales y que la sucesión en el poder será en un ambiente de legalidad y paz.

La patria demanda hoy más que nunca instituciones fuertes, sujetas a la ley y comprometidas con el futuro democrático, concluyó. AG