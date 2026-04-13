Comisión Especial da inicio a las audiencias públicas para funcionarios denunciados del CNE y TJE

Tegucigalpa- En punto de las 9:00 de la mañana dio inicio las audiencias públicas para funcionarios denunciados del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral para juicio político por parte de la Comisión Especial del Congreso Nacional.

–Consejero Marlon Ochoa no se presenta a la audiencia publica convocada por la Comisión Especial de Juicio Político.

Tras dar inicio, la presidenta de la Comisión Tania Pinto, pidió que ingresará a la sala de audiencia el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien hasta este momento no se ha presentado a la citatoria, ni ha presentado excusa a la misma.

En tal sentido, Pinto dio un espacio de espera tal y como lo establece la ley para garantizar los derechos que le confiere al denunciado en este caso el consejero propietario Marlon Ochoa.

La presidenta de la Comisión, reiteró que esa comisión dará toda las garantías para que los denunciados puedan exponer y defenderse de la acusación en su contra.

A las 9:17 de la mañana el consejero Ochoa no se ha hecho presente ante la Comisión, ni tampoco ha enviado excusa sobre la citatoria.

El pasado jueves día que se aprobó el juicio político para los funcionarios electorales, Ochoa a través de sus redes sociales confirmó que no se presentaría a la citatoria.

La presidenta de la Comisión dará el compás de espera hasta las 10:40 de la mañana tiempo que le correspondería al consejero para su comparecencia.

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