Comisión Especial conocerá testimonios de testigos en el juicio político contra Ochoa, Morazán y suplentes del TJE

Tegucigalpa- La Comisión Especial del Congreso Nacional, la cual está encargada de conocer la causa en contra de los cuatro funcionarios en proceso de juicio político, conocerá este martes los testimonios de testigos en el caso, quienes brindarán detalles a partir de las 9 de la mañana.

Cabe recordar que, la presidenta de la comisión, Tania Pinto, informó que, tras darse el espacio de declaración por parte de los enjuiciados, Marlon Ochoa (consejero del CNE), Mario Morazán (magistrado TJE, único en atender el llamado), Lourdes Mejía (magistrada suplente TJE) y Gabriel Gutiérrez (magistrado suplente TJE), este día se continuará con la presentación de pruebas testificales en el caso de los cuatro acusados.

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“Esta comisión va a habilitar días y horas inhábiles, porque el día de mañana, de todos es sabido que es feriado nacional, entonces tenemos que habilitar días y horas inhábiles”, detalló la presidenta de la Comisión Especial, Tania Pinto.

En ese sentido, a partir de las 9 de la mañana empezaran a escuchar a los testigos del juicio para poder realizar el informe que presentarán ante el pleno con las recomendaciones.

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El lunes inició el proceso de audiencias públicas en las cuales solo el magistrado suspendido del TJE, Mario Morazán, se presentó a la citatoria.

Sin embargo, la no presencia de los suplentes del TJE, y del consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa no paraliza el proceso que hoy continúa con los testigos. IR